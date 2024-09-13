中医药玩起跨界 年轻人爱上养生

中草药与咖啡相遇、各类时令养生节气茶饮、创意十足的中药主题文创、美味又健康的糕点……北京青年报记者走访发现，在今年服贸会上，传统中医药玩起了跨界，他们一改过去口味苦涩、保守的样貌，瞄准了年轻人的生活节奏和口味喜好，以时尚、新潮、便捷的姿态焕新来袭，琳琅满目的中医药养生产品成功打入秉承“懒系养生”“朋克养生”理念的年轻人市场。“新中式养生大法”正吸粉无数，其背后正是传统中医药在当下创新求变的积极探索。

养生代茶饮顺时而生

在健康卫生专题展区北侧的中医药展区，一股浓浓的中草药香弥漫在空气中，中草药代茶饮、膏方、香囊、中医适宜技术等各类产品琳琅满目，在场的中医医疗机构、企业使出浑身解数，用各种创意和手法主动拥抱年轻市场。

在北京中医医院展区内，两台智能熬煮机“咕嘟咕嘟”冒着热气，有生津止渴、开胃除烦、健脾祛湿的乌梅饮，也有清喉利咽的清咽代茶饮。现场工作人员表示，有需要的患者可根据自己的体质和需求，到医院由医生专门开方，调配个人专属的代茶饮。

针对当代打工人的“懒系养生”理念，“知嘛健康”带来的两款网红茶饮也颇受欢迎：“熬夜水”里包含菊花、罗汉果、人参片、大枣、蜂蜜。现场工作人员表示，这款茶饮有助于熬夜之后清肝补气；主打美容养颜的“桃花水”里包含大枣、葡萄干、龙眼肉、桑葚、红参片、桃胶、皂角米、雪燕、枸杞子，用料十足。

跨界碰撞引领饮品新时尚

当咖啡与药食同源的中草药相遇，能碰撞出怎样的火花？在本次服贸会上，不少展台带来全新味觉体验，吸引了不少年轻人前来品尝。“一边喝咖啡一边打工一边养生，这非常符合我的心态。”29岁的外企打工人张铭铭特地从自己负责的展区过来打卡，要感受一把“朋克养生”。

为了吸引更多年轻消费者了解中医药文化，中华老字号白塔寺药店打造的耀咖啡，在服贸会现场展出了不少“看家”产品，其中就有一款枇梨杷啦拿铁，含有枇杷和梨汁，养生意味十足。

在医生们的巧思之下，中草药与奶茶也能跨界融合。中国中医科学院广安门医院保定医院推出的中药奶茶，打破了传统中药苦涩难咽的印象。“这款中药奶茶用玫瑰花、茯苓、纯奶、冰糖熬制，可滋阴养血安神。如果想更加健康，可以将冰糖换成甜叶菊。这是我们医院推广中医药文化的创新做法，希望能够吸引更多年轻人来了解中医药。”现场工作人员说。

零食“暗藏玄机”无负担

中草药也可以作为零食中的一部分，让人们在满足口腹之欲的同时，降低“负罪感”。在北京中医医院展区，人们可以品尝到由药食同源配方制作的各式养生月饼，均以纯天然原料制成，可口低糖且少负担。不同口味的蒟蒻果冻唤起了人们的儿时记忆，有桑叶菊花的、山楂麦芽的、玫瑰枸杞的、马齿苋的，口味丰富、不一而足，“药食同源”理念在这里得到了充分实践，是零食爱好者的不二选择。

白塔寺药店“耀咖啡”展台上，一款“熬夜丸”很是吸睛。这款小零食其实是铁皮石斛人参丸，内含蜂蜜、龙眼肉、大枣、人参、黄精、铁皮石斛等原料，入口时有一股浓浓的药香，但越嚼越清甜。冰柜里，洛神乌梅口味的中草药文创棒冰也卖了不少，还有以玄米和绿茶为基底、柚子和百香果为内馅的莲花造型创意甜点，令人叹为观止。

此外，各类中医药主题文创和生活产品也在以全新的方式浸润着人们的生活。白塔寺药店带来了多种中草药香囊、中草药花朵冰箱贴、书签、摆件等等，以潜移默化的方式传递着博大精深的中医药文化。北京中医医院则带来了自行研发的草本面膜粉、黄芪舒润霜、护肤品等等，让中草药赋予人们美丽与健康。

本市鼓励中医药开展创新探索

面对新形势，传统的中医医院、中医药企业都在寻求变化，让中医药焕发出新的魅力，也圈粉了不少年轻群体。对此，北京市中医药管理局副局长、二级巡视员李德娟在接受北京青年报记者采访时表示：“这正是传统与现代相结合的巧妙方式，也给了人们拥抱中医文化的有效渠道。其实中医药不仅可以治病，也是一种文化资源，有许多结合点，可以有效地融入到人们的日常生活中。我们非常鼓励这些创新型探索。”

在推动中医药文化走进年轻群体方面，北京市也开展了不少工作。北青报记者了解到，本市专门编写了《北京青少年中医药读本（小学版）》《中医药三字经》《中医药养生谣》等多种读本，北京学校、人大附中通州校区围绕“运河中医药文化如何在校园实现创造性转化”构建了12门校内课程。目前，中医药相关活动已进入本市16区近千所中小学。

在大学，今年本市主要针对清华大学、北京大学医学部、北京语言大学等四所高校开展中医药文化进校园活动。“不少高校成立了中医药文化社团，越来越多的年轻学生正在主动拥抱传统中医药。”李德娟表示。