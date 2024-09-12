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人民优选来了

小米粥，怎么熬更香？

2024年09月12日14:36 来源：人民网

秋季进补好时节，一碗温热甜糯小米粥落肚，胃和心都得到了满足。如何才能选到好小米？小米的营养“搭子”有哪些？小米粥如何熬才更香？喝小米粥养胃还是伤胃？除了熬粥外，小米还能怎么吃？

人民优选来了——

本期专家：

中国农业科学院作物科学研究所研究员、国家谷子高粱产业体系首席科学家 刁现民

浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授 李莉

(责编：孙红丽、吕骞)




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