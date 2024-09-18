防范养生保健“坑老”骗局

近日，一种以“氢”为噱头的保健疗养模式打着治病养生、免费体验的名义，诱导老年人购买或者租赁氢氧机、办理吸氢卡等，让不少老年人上当受骗。

以养生保健为名的“坑老”骗局近年来不断花样翻新。这些骗局通常利用老年人对健康和长寿的关注，通过各种手段诱导他们购买高价但效果不明的保健品或接受无效的医疗服务，不仅损害健康，甚至可能危及生命。老年人成为养生保健骗局的受害者，主要由于老年群体普遍有求医问药的需求，而科学健康知识相对缺乏，对不断变化的欺骗手段认知有限，禁不住营销手段花样百出，容易掉入陷阱。

应对养生保健的“坑老”行为，首要任务是提升老年人防骗意识。应有针对性地开展老年群体反诈骗宣传，定期组织讲座或展览，帮助老年人了解最新的诈骗手段和防范措施，增强其防范意识。同时，多举措提升老年群体的健康素养，帮助他们树立正确的养生观，摒弃保健品能“包治百病”的错误观念。

还要加强对保健养生机构的监管。加大执法力度，对于以治病为幌子，行虚假宣传、欺诈误导之实的不法机构，要露头就打，严肃查处，斩断利益链条。要创新监管方式，运用大数据等技术手段，加强各部门信息整合，积极开展联合执法，从而提高监管的覆盖面，织密防范网络。

此外，社会和家庭也应共同努力，为老年人创造一个安全、健康、和谐的生活环境。家庭成员应多与老年人沟通，了解他们的需求和活动，及时发现异常情况并提供帮助，不给骗子可乘之机。