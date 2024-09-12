中秋佳节，如何才能安心享用月饼？

中秋节是中国传统重要节日之一，月饼作为其标志性食品，不仅承载着团圆的寓意，也成为了人们餐桌上的美味佳肴。月饼好吃，也得注意健康先行。应急总医院消化内科兼感染性疾病科主任、主任医师刘晓川提醒大家，月饼具有高热量、高脂肪、高糖分等特点，食用时有诸多注意事项。

健康食用方式记住三点

1.精准计量，“份额制”与家人朋友分享

月饼虽小，热量却不容小觑。一个标准大小的月饼（约100克）热量相当于几碗米饭的热量，建议每日摄入量控制在1-2个为宜。如果家中月饼种类繁多，不妨采用“份额制”，将每个月饼切分为小块，与家人共享。另外，为了控制月饼的摄入量，也可以提前规划好每天的饮食计划，将月饼作为其中的一部分进行合理分配。例如，可以在早餐或下午茶时间吃，并相应减少其他高热量食品的摄入量。

2.慢品细尝，一块月饼可分多次食用

月饼的精髓在于其细腻的口感与丰富的层次。在享受这份美味时，不妨放慢节奏，细细咀嚼。同时，建议将一块月饼分多次食用，不仅可以延长满足感，还能有效避免一次性摄入过多热量，减轻胃肠负担。

3.建议搭配绿茶或黑咖啡食用

为了平衡月饼高热量与高脂肪的特性，我们需要巧妙搭配其他食物。一杯清新的绿茶或黑咖啡，不仅能够解腻，还能促进消化。

实用小贴士：

时间选择：尽量饭后一段时间食用月饼，避免空腹时摄入过多糖分与脂肪。

温度控制：月饼宜在室温下食用，过冷或过热的月饼都可能影响口感与消化。

保存方法：未食用的月饼应密封保存于阴凉干燥处，避免受潮变质。

创新尝试：不妨尝试将月饼融入早餐或下午茶中，如用月饼碎搭配酸奶、燕麦等制作创意料理，既健康又美味。

健康吃月饼五类人群须注意

1.糖尿病患者

糖尿病患者应严格控制月饼的摄入量，需要特别注意的是，无糖月饼虽然不含蔗糖，但可能含有其他甜味剂或淀粉类替代品，仍需谨慎食用。建议选择低糖或无糖的月饼，并在食用前后监测血糖变化。

特别提醒：增加膳食纤维的摄入，如多吃蔬菜、水果等，有助于控制血糖稳定。

2.高血压、高血脂患者

对于高血压、高血脂患者来说，月饼中的高脂肪和高盐分是潜在的威胁。建议选择低脂、低钠的月饼品种，如冰皮月饼、绿茶月饼等。同时，注意控制食用量，避免一次性摄入过多热量和脂肪。

特别提醒：可以搭配一些富含钾元素的食物，如香蕉、菠菜等，有助于降低血压和血脂。

3.胃肠疾病患者

胃肠疾病患者如胃炎、胃溃疡等人群，在食用月饼时应特别注意。月饼中的油腻和不易消化的食物容易加重胃肠负担，引发胃痛、胃胀等不适症状。建议选择易于消化的月饼品种，如五仁月饼（避免过多坚果）或水果月饼（选择新鲜水果馅料）。

特别提醒：避免在睡前或空腹时食用月饼。

4.儿童

家长因疼爱孩子会容易忽视健康饮食原则的问题，孩子如果过量食用月饼，会出现消化不良和腹泻等症状。儿童正处于生长发育阶段，过量食用月饼不仅会导致肥胖，还可能影响正餐的食欲和营养摄入。

特别提醒：家长应控制孩子的月饼摄入量，并引导孩子多吃蔬菜、水果等健康食品。

5.孕妇

高糖月饼不仅可能导致孕妇自身血糖波动，增加患妊娠糖尿病的风险，还可能影响胎儿的正常发育。孕妇的身体在孕期本就处于敏感状态，对营养物质的吸收和代谢能力也有所变化，因此更需要精细管理饮食。

特别提醒： 孕妇应选择低糖或无糖的月饼，如某些专为孕妇设计的健康月饼。同时，要控制食用量，避免一次性摄入过多糖分和脂肪。

巧选月饼记住三要点

1.选择正规渠道购买

购买月饼时应选择正规渠道，如大型超市、品牌专卖店等，以确保月饼的质量和安全。近年来，市场上不乏假冒伪劣月饼，这些产品往往存在卫生不达标、添加剂超标等问题，给消费者健康带来隐患。

2.关注月饼的营养标签

购买时要关注月饼的营养标签，尽量选择脂肪和能量不高的产品。月饼种类繁多，从传统的豆沙、莲蓉到现代的冰淇淋、巧克力等口味，不同种类的月饼营养成分差异较大。

3.注意保质期和生产日期

购买时还需注意月饼的保质期和生产日期，确保购买到的是新鲜、优质的月饼。过期的月饼不仅口感变差，还可能滋生细菌，对健康造成危害。

文/莫鹏（应急总医院）

知识链接

选购和食用月饼时的三个小窍门

如今月饼的种类越来越多，馅料也越发变得“出奇制胜”，大家在选购和食用月饼时掌握以下三个小窍门，可以帮助大家健康吃月饼。

窍门1

配料表越“干净”越好

配料中最好不含“蔗糖、葡萄糖、果糖”等添加糖。不含“代可可脂、植脂末、起酥油、植物黄油、氢化植物油、精炼植物油”等反式脂肪酸。配料表中一般按配料从多到少依次排列，这些配料排位越靠前说明含量越多。

窍门2

重点关注营养成分表中“4+1”的指标

在选购月饼时，重点关注营养成分必须标识“4+1”——“能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠”，其中，4为核心营养素蛋白质、脂肪、碳水化合物和钠，1为能量。

优先选择能量低的月饼，如水果月饼，但广式月饼中的双黄莲蓉月饼往往能量较高；控制体重人群重点关注脂肪含量，像潮式月饼往往用猪油掺面粉作皮包甜馅烤焙熟而成，脂肪含量通常较高。

另外还要关注钠含量。钠含量低有利于控盐。火腿五仁月饼含盐比较高，因为火腿等加工食品本身含盐量就较高。

窍门3

要减少主食的食用量

月饼大多以小麦粉、糯米粉、大米淀粉、玉米淀粉等为主料，馅料中有的还含猪油和白砂糖，吃月饼就当于吃主食了。《中国居民膳食指南（2022）》推荐正常成人每天摄入谷类食物 200-300克，吃月饼应减少其他主食的食用量，防止能量过剩产生超重、肥胖问题。可以将月饼切开几个人分着吃或选择独立包装小分量的月饼。