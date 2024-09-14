2024年基本公共卫生服务内容公布 官方解读

据国家卫健委消息，国家卫健委13日发布《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》解读。

近日，为指导各地做好2024年基本公共卫生服务工作，国家卫生健康委、财政部、国家中医药局、国家疾控局印发《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》(国卫基层发〔2024〕31号)(以下简称《通知》)，现就有关内容解读如下。

2024年人均基本公共卫生服务经费补助标准是多少？新增经费如何使用？

在党中央、国务院的高度重视下，在财政部门的大力支持下，2024年，人均基本公共卫生服务经费补助标准再增加5元，达到94元。新增经费和2020—2023年累计增加的基本公共卫生服务财政补助经费，继续用于扩大老年人，高血压、2型糖尿病等慢性病患者，农村妇女“两癌”检查等受益人群覆盖面；做深做实服务内容，加强老年人、慢性病患者、0~6岁儿童、孕产妇、严重精神障碍患者等人群的健康服务；落实“体重管理年”，加强城乡居民体重管理健康教育和重点人群体重管理；统筹疫情防控和呼吸道疾病防治有关工作，开展慢性阻塞性肺疾病患者健康服务；加快推进居民电子健康档案向本人开放和务实应用；落实完善人口发展战略，做好优化生育政策相关服务内容等，推进基本公共卫生服务均等化水平稳步提升，使改革发展成果更多更公平惠及全体人员。

与往年比，2024年基本公共卫生服务有哪些新的要求？

更加注重突出服务，强调改善群众的健康感受度。一是进一步丰富服务内容。在基本公共卫生服务高血压、糖尿病两种慢性病患者健康服务基础上，加强呼吸道疾病防治，组织开展慢性阻塞性肺疾病患者健康服务(以下简称慢阻肺病患者健康服务)。强化65岁及以上老年人健康服务。二是进一步提升服务质效。对老年人和慢性病患者进一步细化健康服务，实施分类分级健康服务，适当增加联系频次，改善群众感受。加强对城乡社区居民的健康教育，强化重点人群体重管理。发挥信息技术作用，推动科技赋能，继续以县域为单位推进电子健康档案向居民个人开放和务实应用。

在基本公共卫生服务慢性病患者健康服务中增加慢阻肺病患者健康服务的主要考虑？

一是研究资料表明，慢性阻塞性肺疾病(以下简称慢阻肺病)是我国最常见的慢性呼吸系统疾病，也是仅次于高血压、糖尿病的第三大常见慢性病，已成为严重威胁我国居民健康的重大公共卫生问题。基本公共卫生服务项目作为国家针对重大公共卫生问题和严重威胁居民健康主要问题提供的全民公共卫生干预措施，其服务覆盖有必要向慢阻肺病延伸。

二是在基本公共卫生服务项目中开展慢阻肺病患者健康服务，是贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，推进健康中国建设、实施健康优先发展战略的具体举措。《健康中国行动(2019—2030年)》提出要落实分级诊疗制度，为慢阻肺高危人群和患者提供筛查干预、诊断、治疗、随访管理、功能康复等全程防治管理服务，提高基层慢阻肺病的早诊早治率和规范化管理率。

三是基层呼吸道疾病防治能力逐步提升。2020年，在抗疫国债支持项目中设立“基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升”项目，为基层能力提升提供了软硬件支持。疫情防控期间，尤其在优化疫情防控措施后，全国基层医疗卫生机构呼吸系统疾病防治能力在实践中得到提升。同时，为指导各地规范开展慢阻肺病患者健康服务，也配套发布了服务规范。另外，慢阻肺病作为有代表性的呼吸疾病，纳入基层慢性病健康服务内容，为预防和应对常见以及突发呼吸道传染病打下良好基础，也是推动“平疫结合”，巩固我国疫情防控有益经验的具体措施。

国家卫生健康委启动了“体重管理年”活动，在基本公共卫生服务中如何加强对居民的体重管理？

体重管理是基本公共卫生服务中健康教育、重点人群健康服务的重要内容。为落实“体重管理年”，《通知》主要在两方面进行部署，一是对居民开展广泛宣传，将合理膳食、均衡营养、适量运动等作为健康教育的重要内容，提高居民主动控制体重意识。二是对重点人群，包括0~6岁儿童、孕产妇、65岁及以上老年人以及高血压、2型糖尿病、慢阻肺病等慢性病患者，加强个性化咨询、指导和干预服务。

如何对老年人和慢性病患者开展分类分级健康服务？

一是对老年人健康体检中发现血压、血糖异常的，确诊后及时纳入慢性病患者健康服务；对体检中发现体重异常或有其他基础疾病的老年人，适当增加联系频次，重点了解健康状况，提供健康教育、健康咨询，指导转诊等。

二是对慢性病患者，按照《国家基本公共卫生服务规范》、《国家基层高血压防治管理指南》和《国家基层糖尿病防治管理指南》等提供服务；对病情不稳定及有严重并发症的，在按照服务规范要求随访的基础上视情增加随访频次。

三是鼓励各地对患多种慢性病的患者，提供多病共防共管服务，依托信息技术整合慢性病患者随访服务信息表，减轻基层医务人员负担。

今年对绩效评价有哪些要求？

进一步强化绩效评价导向作用，创新评价方式方法，加强智能化技术应用，推进穿透式监管、扩大线上评价覆盖面，将基本公共卫生服务经费管理和重点人群健康服务等作为评价重点内容，加强对健康结果、项目效果的评价，全面客观反映基本公共卫生为民服务实效。