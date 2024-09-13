五年来人民群众健康水平不断提升

本报北京9月12日电（中青报·中青网记者 余冰玥）“中国居民的健康素养水平从2018年的17%提高到2023年的29.7%。”今天，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家卫生健康委主任雷海潮在会上表示，党的十八大以来，全国卫生健康系统取得了一系列重要成就和积极进展。

首先，个人健康意识得到了明显提升。国家卫生健康委持续开展健康知识的传播，面对老龄化、少子化及人们生活方式的变化，教会公众养成健康、有利的行为生活方式，强调每个人都是自己健康的第一责任人。

其次，人民群众的健康水平得到了明显提升。国家卫生健康委开展健康中国各项行动，提高医疗卫生服务水平，推动优质医疗资源扩容和下沉，现已建立13个专业类别的国家医学中心和125个国家区域医疗中心。从2023年年底开始，国家卫生健康委等10部门共同发文推进紧密型县域医共体建设，至今年8月底，90.9%的县已实现了县级医院派驻人员到乡镇卫生院服务的全覆盖。

雷海潮介绍，国家卫生健康委还针对重点人群的健康问题，如中小学生中的“小眼镜”“小胖墩”“小豆芽”等，中老年人“三高”等，开展了健康行为生活方式干预，积极传播健康知识。针对广大就业人群，国家卫生健康委开展职业病专项治理工作。2023年，全国报告的新发职业病病例数比2018年下降48.6%。同时，经过妇幼卫生工作者以及全社会的共同努力，2023年全国5岁以下儿童死亡率降至6.2‰，孕产妇死亡率降至15.1/10万。

第三，环境和重大疾病对人群健康的影响得到了持续改善和控制。近年来，通过生态文明建设及环境污染治理，公众生活环境品质得到提升。国家卫生健康委强化心脑血管疾病、癌症、糖尿病和慢性呼吸系统疾病的早诊早治，重大慢性病的过早死亡率从2018年的17.36%下降到2023年的15%。

此外，在科技和教育方面，雷海潮在发布会上介绍，去年年底，我国在研新药数量全球占比达20%以上，跃居全球第二位，这是一个重要的突破。这些年以来，我国在人工智能、手术机器人、医学影像设备和生命监测、抢救设备的研发设计和生产过程中，从跟跑走向并跑甚至领跑，达到国际领先或者先进水平。每年的医学类本科（及以上）毕业生数量超过50万。截至2023年年底，全国卫生健康系统工作人员总数达1523万人，专业技术人员达1248万人。截至去年年底，免费培养的农村订单（定向）医学生达8万多人。