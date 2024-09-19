创新中医药文化传播形式（民生观）

多组织和策划更有贴近性、专业性的活动，充分挖掘释放中医药的文化价值

当夜幕渐渐降临，广场上支起小桌椅，一抹淡淡的药草香弥漫街巷，与城市的烟火气交织成别具一格的画面。有老人驻足于摊位前仔细聆听医者建议，也有年轻人打卡拍照、购买文创产品，对中医调理、养生非常感兴趣……这样的场景，出现在辽宁省抚顺市中医药文化夜市上。

尝一口药膳，喝一杯养生茶，练几招八段锦……最近，中医药文化夜市在各地举办，以新的传播形式，为古老中医药学注入活力，更为市民提供近距离了解、体验中医药的平台，发挥了多种作用。

开展科普宣传，提升市民健康素养。中医药文化夜市通过举办知识讲座、健康咨询等活动，普及中医药养生知识，提高市民自我保健能力。同时，夜市还通过展示中医药在慢性病防治等方面的功效，让市民更加直观地认识中医药预防疾病、保障健康的重要作用。

进行互动体验，让中医药文化“触手可及”。夜市上，古老的中医药知识与现代科技手段相结合，以有趣的互动体验、生动的形象展示和丰富的健康产品，让市民在轻松愉快的氛围中领略到中医药文化的博大精深。体验中医诊疗、观看中药制作，大家对中医药的认识更加直观和深入，也激发出学习中医药知识的兴趣和热情。

营造良好氛围，助力产业发展。各地中医药文化夜市的举办，既为市民提供健康服务，也为规范中医药产业发展营造氛围。在这里，相关企业可以展示自己的产品和服务，拓展市场渠道，提升品牌知名度。夜市还吸引了大量游客前来，为消费增添活力。

一场场别具一格的活动，一件件创意新颖的产品，一次次细致体贴的咨询，让中医药文化与百姓生活联系更紧密。希望中医药管理部门和相关高校能再接再厉，多组织和策划更有贴近性、专业性的活动，创新中医药文化传播形式，充分挖掘释放中医药的文化价值，推动中医药文化的创造性转化、创新性发展。

《 人民日报 》（ 2024年09月19日 15 版）