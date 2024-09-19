秋天推荐吃莲藕 好吃又健康

秋季到来，在饮食选择方面建议食物多样，但不推荐盲目进补肉类、海鲜等动物性食物，可以适当多吃些应季的瓜果蔬菜和坚果，比如梨、莲藕、茭白、荸荠、核桃等。其中，莲藕在我国约有两千多年的栽培史，是我国种植面积最大、产量最高的水生蔬菜，不仅营养价值高，还有多种食用方法。

碳水化合物含量最高 还有一定蛋白质、矿物质等

莲又名荷、芙蓉、芙蕖、水芝等，为睡莲科莲属多年生宿根水生植物，莲的根茎为藕（又称莲藕）。

从营养学角度讲，藕含有丰富的碳水化合物、一定量的蛋白质以及丰富的维生素和矿物质等，同时还含有一些特殊的膳食成分，以多酚和多糖为主。其中以碳水化合物含量最高，100g莲藕中碳水化合物的含量为11.5g，淀粉含量通常在10%-20%之间，不溶性膳食纤维含量为2.2%。我们常喝的藕粉就是莲藕的提取物。

含有丰富的维生素C 活性成分帮助抗氧化、抗炎

另外，莲藕还含有比较丰富的维生素C，100g莲藕中维生素C含量为19mg，与白萝卜中的维生素C含量相当，所以吃莲藕也能帮助我们获得维生素C。不同品种的新鲜莲藕中，平均总酚含量为117mg/100g，包括槲皮素、儿茶酚、没食子酸、白藜芦醇、香豆素等。

莲藕因其含有多样的生物活性成分，因此具有抗氧化、止血、抗炎等生物学功能。

去皮切片后要先放水中浸泡 炒制前应先快速焯水

烹饪莲藕的方法有很多种，煎炒烹炸都可以，最简单的方法就是将莲藕去皮切片，焯水后凉拌；也可以将莲藕炖汤，比如莲藕炖排骨汤，其汤汁鲜美、藕香软糯，建议用砂锅或高压锅炖。将莲藕和大米同煮，可以做成莲藕粥，也可以将大米换成藜麦、小米等谷物，还可以加入油菜、瘦肉、花生米、莲子等做成风味各异的莲藕粥。炒莲藕前，建议先快速焯水，焯水后再急火快炒，这样炒出来的莲藕脆嫩好吃不变色。

提醒一下：无论哪种吃法，在莲藕去皮切片之后，要及时放入水中浸泡备用，否则会很快氧化变色。

还可以和梨、红枣、枸杞等一起炖汤食用

白露时节过后，还有多种水果如苹果、梨等次第成熟，也可以将梨和莲藕搭配在一起做成莲藕梨汤。除了莲藕和梨之外，可以再准备几颗洗净的红枣、枸杞，先给莲藕去皮后马上用清水浸泡，梨去核后削皮切片，将备好的莲藕、梨、红枣、枸杞一并放入锅中，开始炖煮，待莲藕和梨变成黄色后即可食用，也可以加少许姜丝调味。

另外，桂花糯米藕是一道独具特色的本帮菜，属于甜品的一种，将生糯米灌于莲藕中炖制，配以桂花酱或撒上一些桂花即可食用。

值得注意的是，香炸藕盒虽然外脆里嫩，味美可口，但油多能量高，不能贪多。

文/宋超（中国疾病预防控制中心营养与健康所）