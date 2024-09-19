中介声称“包认证”“保录取”均属虚假宣传

本报讯（记者 雷嘉）教育部（中国）留学服务中心近日发表严正声明与重要提示，针对近期有中介机构在各类“留学”项目的网络宣传中涉及国（境）外学历学位认证有关的不实言论予以辟谣，提醒留学生及家长提高警惕、防范风险。

近期有留学人员及相关社会人士向教育部（中国）留学服务中心反映，有中介机构在各类“留学”项目的网络宣传中涉及大量与该中心以及国（境）外学历学位认证有关的不实言论，严重损害该中心社会声誉，扰乱留学市场秩序。

对此，该中心发表严正声明。首先，中心未与任何中介机构存在合作关系。中心严格遵循合法性、真实性、对应性和一致性原则，按照个案评估的方式，提供国（境）外学历学位认证专业服务。任何声称“包认证”或“内部渠道认证”的广告均为虚假宣传。个别中介机构声称的“保录取”“保毕业”等广告宣传，与国（境）外正规高校的录取、毕业等相关要求不符，涉嫌欺诈或者误导，请拟申请留学人员提高警惕、防范风险。其次，鉴于疫情影响已经结束，根据2023年1月28日发布的《关于调整疫情期间对跨境远程文凭证书特殊认证规则的公告》，目前国（境）外学历学位认证工作遵循《国（境）外学历学位认证办法》开展，任何“短期速成学历”“不出国”“疫情补录”等言辞均属于虚假宣传。此外，国（境）外学历学位认证申请需由证书持有者本人亲自在线提交，任何“代为办理”的宣传均属误导，由此可能引发个人信息泄露，甚至恶意篡改申请信息、提供虚假申请材料导致列入公示名单等后果。

教育部（中国）留学服务中心保留对有关侵权行为采取法律手段予以追究的权利，并欢迎公众通过其举报邮箱（jubao@cscse.edu.cn）提供相关证据线索。