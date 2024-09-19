北京将建库容10万株微生物菌种库

本报讯（记者 雷嘉）2026年以前北京市要建立库容10万株以上的微生物菌种保藏库，新增专利保藏菌株约1万株，新增3家合成生物制造上市企业，初步形成1至2个百亿级产业集聚区。近日，市科委、中关村管委会联合市发改委、市经信局印发《北京市加快合成生物制造产业创新发展行动计划（2024-2026年）》，加快布局本市合成生物制造产业。

当前，基因编辑、基因测序等前沿生物技术加速突破，以合成生物技术为底层支撑的生物制造成为全球科技和产业竞争的制高点之一。北京合成生物制造产业发展具备原创研究实力突出、低碳转型需求旺盛、先行示范导向明确三重叠加优势，正处于导入期到成长期转换的关键阶段。发展合成生物制造产业是本市抢抓全球生物经济发展机遇、加快形成新质生产力的重要方向。

《行动计划》提出的发展目标是：到2026年，北京合成生物制造的创新资源集聚力、产业创新策源力、示范应用引领力、区域辐射带动力全面提升，北京创新策源、津冀承接支撑、辐射带动全国的发展格局基本形成；产生一批重大原创性成果，突破一批产业亟需核心关键技术，引育不少于5个合成生物学领军团队，打造具有国际影响力的合成生物制造原始创新策源地，自主创新能力明显提升；建立库容10万株以上的微生物菌种保藏库，新增专利保藏菌株约1万株，布局不少于2个合成生物制造设计与自动控制平台、3-5个千升级中试工艺放大平台，产业支撑体系不断优化；在重点应用领域落地一批创新产品，新增3家合成生物制造上市企业，引育5-10家具有国内外影响力的领军企业，培育百家以上优秀初创硬科技企业，初步形成1-2个百亿级产业集聚区，生物经济增长极加速成型。

为此还配套发布了《北京市加快合成生物制造产业创新发展若干措施》，确定了一系列重点任务。具体包括强化提升原始创新能力，引导在京重大科研基础设施和高端科研仪器等平台向合成生物制造领域科研活动开放，为企业提供测试、检测、研发等服务最高给予不超过100万元资金支持；支持开展共性技术平台建设，面向产业需求提供共性技术研发及应用服务，最高给予不超过5000万元的支持；支持符合条件的高新技术企业“筑基扩容”“小升规”培育，对首次成长为国家高新技术企业的一次性给予不超过10万元的研发资金支持；支持改造提升存量空间用于合成生物制造产业发展，符合条件的按照项目改造实际投入的30%最高给予不超过1000万元资金支持；对获准在新三板挂牌的符合条件的相关企业，分层给予不超过100万元资金支持；建立京津冀三地共享的企业需求库和科技成果库，遴选一批紧迫性强、有实施基础的技术（产品）攻关方向，推动联合攻关和产业化落地支持，等等。