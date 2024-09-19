文旅消费升温 市场活力释放

丹桂飘香，明月皎皎，又是一年中秋节。

车站机场熙熙攘攘，热门景点人头攒动，影院剧场座无虚席……今年中秋假期，国内1.07亿人次出游、出游总花费510.47亿元，“人潮”带动“人气”，汇成一幅流动中国的优美长卷，折射中国经济稳中有进的发展态势。

传统民俗活动推陈出新

9月15日晚6点，北京园博园三号门广场，以“月映雅乐中秋情”为主题的民俗演出在现场观众热烈的掌声中开场。民乐打击乐《龙腾虎跃》鼓点铿锵，一曲奏罢，观众仍沉浸在旋律之中。

投壶下棋、国风表演……同日晚，正在重庆市梁平区举行的“双桂揽月·只此中秋”游园会，吸引不少市民参加。“我和朋友专门穿着汉服来体验游园会，还亲手制作了漆扇。”市民陈女士说。

中秋佳节，全国多地立足传统民俗、创新文化场景，推出了丰富多样的文化活动，更好满足消费者需求。

在浙江永康方岩风景名胜区举行的方岩庙会上，村民们身着传统服装，手举大旗，交叉跳阵，长棍独练、短棍对拆等武技表演精彩纷呈；

在黑龙江哈尔滨冰雪大世界，游客与化身“嫦娥”的巡游演员对诗，成功者可免费获得一盏古风灯笼；

在江苏扬州，夜色中，瘦西湖上的古桥、古建筑被灯光点亮。岸边，古风游戏、诗词互动等沉浸式体验活动，让市民与中式美学来一场月下邂逅……

出行数据显示，灯会游园需求旺盛。根据滴滴出行数据，中秋假期，北京园博园、昆明大观公园、广州文化公园举办了中秋灯会，打车需求相比端午假期分别上涨340%、155%和82%。河南开封万岁山武侠城景区举办中秋专场音乐会，打车需求上涨152%。

中国人民大学公共管理学院教授许光建说，各地以共度中秋佳节为契机，深入挖掘诗词歌赋、礼仪风俗中的文化内涵，积极打造文化新产品、新业态，推动了中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

消费更趋理性和个性化

今年中秋假期，国内消费市场继续彰显活力。

商务部有关监测数据显示，假期3天，全国重点监测餐饮企业销售额同比增长6.5%，重点监测企业绿色有机食品、通讯器材销售额同比分别增长18.1%和5.7%；全国实物商品网上零售额同比增长8.9%。

中秋寻古，吃月饼是必不可少的一环。今年月饼市场兴起了“简约风”，不少礼盒包装层数不超过三层。月饼在分量上也进行了“瘦身”，小包装、迷你月饼成为市场新宠。

“散装的小月饼很实惠，口味和数量可以自由搭配，价格也合适。”在安徽滁州一家大型超市，前来购买月饼的李先生说。

商务部研究院副研究员庞超然说，消费者逐渐从过去的盲目追求奢华，转变为更加注重品质和口味，月饼这一传统节日食品正回归其文化内涵和本质意义。

消费市场更趋理性和个性化。美团数据显示，中秋假期，“中秋”“团圆”主题餐饮团购订单量较去年同期增长超5倍，餐饮堂食增长近20%；休闲露营订单量同比增长312%，DIY手工坊订单量同比增长136.8%。京东数据显示，低糖月饼备受青睐，比如低糖五仁月饼成交额同比增长45%；性价比较高的白酒受到消费者追捧，在调研中更多消费者选择单价在100至300元的白酒。

“节假日消费是观察经济活力的一扇窗口。中秋假期，理性和个性化消费趋势明显，表明我国经济结构持续优化，逐渐形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。”庞超然说。

文旅融合趋势明显、短途游成主流

中秋节期间，在位于宁夏中卫的沙坡头旅游景区，连绵的沙丘、壮美的黄河吸引着众多游客纷至沓来。来自四川成都的崔璐陪同父母在沙坡头体验了骑骆驼、大漠飞天等项目，“和家人在这里感受大漠风情，体验中国传统文化，很是难忘。”

旅游市场持续火热。据文化和旅游部数据中心测算，中秋节假期，全国国内出游1.07亿人次，按可比口径较2019年同期增长6.3%；国内游客出游总花费510.47亿元，较2019年同期增长8.0%。

文旅融合是突出亮点。飞猪数据显示，中秋假期，赏月游、赏灯游的搜索热度同比分别增长61%、267%，北京园博园“京彩灯会”、成都武侯祠拜月祈福仪式等主题活动成为中秋假期赏月游、赏灯游热门景点。

“微度假”短途游成假日主流。记者梳理发现，今年中秋假期呈现以中短距离游为主的特点，在市内及周边的“微度假”备受欢迎。携程数据显示，中秋假期，同省酒店订单占比超50%。

出境游延续较高增长态势。飞猪数据显示，中秋假期出境游预订量在端午基础上继续增长，境外门票、境外当地玩乐、国际邮轮预订量环比端午假期均保持两位数增速。

“重视文化体验和个性化服务是今年中秋旅游市场的突出特点。欣欣向荣的假日旅游市场，彰显着中国经济发展的新活力。”许光建说。

文化市场火热向好

中秋假期，电影市场供给丰富。根据国家电影局统计，中秋档（9月15日至17日）全国电影票房为3.89亿元，观影人次为957万，国产影片票房为3.32亿元，占比为85.35%，《流浪地球2（3D版）》《野孩子》《出走的决心》等影片类型多样。

“文博游”热度持续升温。中秋佳节，全国各地博物馆纷纷“上新”各自展陈：重庆巴渝民俗博物馆举办“梦回古今——博物馆中秋之夜”主题游园活动，通过古今交融的陈列展览、非遗展演和民俗消费体验，让市民和游客沉浸式体验古人夜游场景；在长沙简牍博物馆，孩子们身穿汉服，在“古代书房”沉浸式感受古人读书氛围；杭州博物馆邀请游客在中秋之夜亲手制作莲花灯。

携程数据显示，中秋假期，各地博物馆门票订单量较端午假期增长15%。美团数据显示，湖北省博物馆、陕西历史博物馆秦汉馆等成为假期热门打卡地。

以深度体验传统文化为主的“新中式”消费火热。美团数据显示，中秋假期，茶馆“新中式”主题套餐订单量同比增长550%，“非遗手工”搜索量同比增长373%，“国宾馆”搜索量环比上涨11%。

“总体来看，这个中秋假期，文化活动多样、民俗体验丰富，消费市场活力足、人气旺，假日经济正焕发新的活力。”庞超然说。