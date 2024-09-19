医疗科普重在去伪存真

随着医疗科普在社交平台兴起，越来越多的医生开设账号传播知识，帮助公众提升科学认知。然而，一些账号趁机浑水摸鱼、博取流量的伪科普乱象随之出现。

医疗伪科普视频套路多，一些博主以“治病救人”之名，行坑蒙拐骗之实，不仅对公众健康造成影响，更损害医疗行业公信力。伪科普现象的滋生，一方面源于部分账号深陷流量陷阱，“圈钱”无底线；另一方面，医学知识相对专业，公众难以辨认真伪。再加上伪科普信息主体分散、花样繁多、隐蔽性强、鉴别成本高等，给监管治理带来较大难度。

当前，我国短视频用户量超9亿，越来越多公众通过短视频获取医疗健康知识。健康科普旨在传递科学健康理念，让公众加强对疾病的日常防范，而非制造新的焦虑和恐慌。对伪科普短视频，需大力整治，强化监管。

用严监管捍卫网络净土。近年来，监管部门和平台不断织密监管网，一批违法违规账号得到处置。但随着新技术、新信息不断出现，仍需与时俱进创新技术防控、人工防控手段，深挖伪科普乱象背后的利益链条，加大对不法行为的处罚力度，还科普风清气正的网络生态。

用真科学击碎“科普”谣言。当前，我国居民健康素养水平还有很大提升空间，健康科普短视频的兴起和传播，折射出公众健康意识的提升以及对高质量、便捷健康信息的需求。要引导更多懂医疗、会传播的人才参与到健康科普中来，鼓励更多优质科普内容生产者发声。网络平台则要提高判断识别科普信息质量水准的能力，为优质内容提供更多机会，让真科普脱颖而出、伪科普无处容身。