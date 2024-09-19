发展“体验经济”促进文旅消费

在江南水乡，穿梭在古镇的河道之间，听船夫吟唱古老的歌谣，体会千年文脉的沉淀与传承；在云南茶山，亲手采茶，学习制茶技艺，感受茶文化的源远流长；在西北草原，身临其境感受牧民骑马放羊的生活，体验大自然的辽阔壮美……为回应人们的情绪需求、提供更多的情绪价值，“体验经济”应运而生，通过独特的沉浸式体验，在满足人民日益增长的个性化和多样化需求的同时，也推动了相关产业和行业的发展，为消费带来勃勃生机。

新科技、新技术迭代更新，相关政策相继出台，“体验经济”迅速渗透进入中国消费者的日常生活，成为促进消费升级的重要力量。人工智能等先进技术的发展，不仅极大地丰富了消费体验的交互性、沉浸感和真实度，还打破了传统娱乐产品在形式和内容上的束缚。在国家层面，一系列利好政策为文旅和娱乐等产业的发展注入新的活力，激发了市场的创新潜力。与此同时，消费者对高品质消费内容的需求日益增长，参与感、互动性、场景感强的沉浸式体验成功迎合了消费升级的新趋势。

一部剧、一道美食的体验可以带火一座城。比如，2023年年底，随着电视剧《繁花》的热播，剧中的场景、美食以及酒店一夜之间成为爆款，线上线下的联动效应掀起一股文旅消费热潮。相关数据显示，自《繁花》开播以来，关键词“上海”以及“跟着繁花游上海”的搜索热度不断提升。又如，天水麻辣烫让很多人因美食而奔赴一座城。据悉，2024年上半年天水共接待游客3104.14万人次，旅游收入达177.58亿元，同比分别增长42.95％和43.92％。游客在享受怀旧时光、满足味蕾感受的同时，也能体会一座城市的文化底蕴。以体验为核心增强对当地历史、文化、旅游资源的挖掘，并做好地方服务和业态升级，才能让“体验经济”真正拉动文旅消费。

体育赛事、演唱会、音乐节的氛围感吸引人们亲临现场，相关周边产品受到青睐，“体验经济”不断促进文体消费。巴黎奥运会期间，冠军同款发卡、拖鞋、球拍等成为爆款。攀岩、滑板、冲浪等小众项目走进大众视野，越来越多的体育爱好者开始尝鲜。演唱会与音乐节的热度持续高涨，吸引着众多音乐爱好者来到现场。与此同时，这些音乐活动的周边产品，如纪念T恤、签名海报、限量版唱片等，也因其收藏价值和纪念意义而畅销。除了享受视听盛宴、感受文化魅力，“体验经济”在促进消费和经济发展方面的溢出效应也十分明显，为整个社会的发展提供强劲动力。

时下，“体验经济”显然拥有了巨大的发展空间。类似的经济模式，不仅提升了市场的多样性，还成为推动经济增长的重要引擎。发展“体验经济”，应注重为消费者提供深层次和互动性的多元体验，满足他们对高质量和个性化产品的需求。唯有如此，才能确保“体验经济”持续火爆。

（作者：张小溪，系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、中国社会科学院经济研究所研究员）