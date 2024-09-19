茶氨酸饮料不是“安眠神水”

最近一种含茶氨酸的运动饮料，被一些网友称为“安眠神水”，说是“一瓶喝下去能猛睡12小时”“喝了两口就困得不行”……

那么，茶氨酸是什么？这种饮料真是“安眠神器”吗？人们如何做才能获得一夜好眠？科技日报记者就此采访了相关专家。

“茶氨酸是茶叶特有的一种氨基酸，能抑制茶汤的苦涩味。”日照市茶叶科学研究所研究员段永春告诉记者，春茶的茶氨酸含量较高，故通常春茶比其他季节收获的茶好喝一些。

“一些研究表明，茶氨酸确实有镇静作用。”段永春说，部分网友“一瓶喝下去能猛睡12小时”的表述有夸张成分。

部分国外学者试图将茶氨酸应用在临床治疗中，并进行了相关试验。他们持续6周让注意缺陷与多动障碍患者每天服用两次、每次200毫克的茶氨酸，希望这种方式能够提高受试者的睡眠质量。试验结果显示，受试者睡眠质量虽有所改善，但改善程度比较有限。

400毫克茶氨酸是多少呢？被称为“安眠神水”的运动饮料外包装注明了“每瓶添加茶叶茶氨酸≥3毫克”。若以每瓶含3毫克茶氨酸计算，如果想达到一天400毫克茶氨酸的实验剂量，就需一天饮用约133瓶饮料。

“这显然是不现实的，我们不能抛开剂量谈功效或毒性。”段永春说，即便喝够这么多瓶饮料，助眠效果也存在较大不确定性。

睡眠同每个人的生活息息相关，睡眠质量的好坏直接影响一个人的精神状态和身体健康。当前，许多人被失眠、早醒等问题困扰，生活质量受到影响。这也是某些扯着“助眠”“养生”大旗的商品一经问世就受到推崇的原因。

那么，如何才能获得高品质的睡眠？

有专家认为，失眠人群应远离咖啡因。

咖啡因含量较多的食物主要出现在饮品中，如咖啡、奶茶、能量饮料等。值得一提的是，茶叶中咖啡因的含量通常高于茶氨酸，这是喝茶能提神而非助眠的主要原因。

同时，保持良好的睡眠习惯也很重要。睡眠专家建议，要养成规律作息，最好在晚上11点到次日早7点之间睡觉。此外，不要总躺在床上做与睡眠无关的事，如玩手机等。失眠患者尽量不要因夜晚睡得不好或睡得不够而在白天过度补觉，白天应增加光照时长，在室内尽量拉开窗帘，享受自然光，多参加户外活动。