技术和设备在进步，医学物理人才得跟上

记者见到中国生物医学工程学会医学物理分会前任主委、中国医学科学院肿瘤医院放疗科副主任戴建荣时，能真切地从这位50多岁的学者眼中，看到焦灼与期待。

只有了解医学物理师的发展历史，才能读懂他的心情。

早在20世纪50年代，欧美国家就开始有物理工作者进入医院，参与到肿瘤放疗的工作中，并在医院逐步建立起医学物理师制度。相比之下，中国内地的医学物理领域从学科到行业的发展均较为缓慢。

作为新中国第一批医学物理师，我国权威放射物理学家、中国医学科学院肿瘤医院教授胡逸民1964年从安徽大学物理系毕业后，被分配到中国医学科学院日坛医院放射治疗科，也就是现在的中国医学科学院肿瘤医院工作。但在那个年代，像胡逸民这样的医学物理师只是凤毛麟角，且这个职业在当时更加不为人们所知。

正常运行的放疗设备，平稳顺利的治疗过程，或许会让人无法充分体会到医学物理师工作的重要性。但事实上，医学物理师的一个微小失误，都可能造成无法挽回的严重后果。

2010年，美国《纽约时报》刊发报道，详细介绍了美国一起放疗事故：一名舌癌患者脑干和颈部连续三天受到不当辐射，最终身亡。

调查结果显示，造成该事故的原因，是当时负责这名患者治疗的医学物理师没有发现计算机出现故障，某一步操作没有被保存。此外，院方没有及时在患者首次接受治疗前，按惯例做确保计算机程序正确性的试运行，也是造成这次事故发生的原因之一。而院方之所以在患者受到第三次过量辐射后才进行测试，是因为医院的医学物理师当时正在接受培训，医院面临人手短缺。

这名在事故中身亡的患者，弥留之际仍希望这次事故能得到深入研究和公开探讨，从而使别人不再重蹈他的覆辙。

此后，美国医学物理人才的培养逐年完善。自2012年起，只有医学物理专业硕士或以上毕业的人员才能进入美国的医学物理师行业。2014年起，临床医学物理师必须经过两年的住院生实习才可以上岗。同年起，美国要求参加医学物理师全国统一执照考试的考生，需在相关部门认证的医院实习两年后才可参加考试，并设置了五位高级临床医学物理师轮流面试考生的形式。

无独有偶。2013年初，法国一家医院的两名放疗医生和一名医学物理师，因过量使用放射线导致至少12人死亡、数十人重病而被判刑。而事故调查报告表明，在长达20多年的时间里，5200多名患者在该医院接受放射治疗时被过量照射。

事故促使法国卫生部采取了一系列措施。2013年后，法国医学物理师的培训期调整为硕士毕业后两年。同时，法国卫生部保证提供一定数量的医学物理师岗位，与法国放疗单位的设备及人员匹配。

由此可见，对于医学物理行业体系的建设并非一蹴而就。这两起医疗事故带来了惨痛的教训，也让医疗机构以及社会深刻理解了医学物理师及其工作的重要价值，为各国医学物理行业体系建设工作敲响了警钟。

随着研发力度持续加大、科技手段不断进步，我国放疗设备研发日趋自主化、高端化。2023年6月，国家卫生健康委发布的《“十四五”大型医用设备配置规划》明确，到“十四五”结束，我国放射治疗类设备及系统规划总数达到5518台。技术和设备进步的同时，医学物理人才的数量和质量也要跟上。

采访中，多位专家呼吁，应进一步完善医学物理师人才培养体系和职业发展机制。目前，高校、医院、医疗设备企业等各方密切合作，通过借鉴国际经验和自主探索，已积累了不少可供参考的实践路径，并具备了医学物理人才培养和职业发展的诸多条件。

“国家层面的统一规范和政策支持必不可少。”戴建荣强调，要吸取国外“前车之鉴”的经验教训，早日完善医学物理行业体系建设，才能防患于未然，让医学物理为人民生命健康保驾护航。