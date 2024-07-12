直播预告：创新放疗技术，助力肿瘤精准治疗

公立医院是我国医疗卫生服务的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。人民健康推出《对话领航者——公立医院高质量发展主题访谈》，邀请三甲公立医院管理者做客直播间，共同探索公立医院高质量发展路径。

7月15日10:00，温州医科大学附属第一医院副院长谢聪颖将做客直播间进行分享，欢迎届时收看。

专家简介：

谢聪颖，肿瘤学博士，博士生导师、博士后合作导师，温州医科大学附属第一医院副院长。中国临床肿瘤学会理事，中国抗癌协会青年理事会常务理事，中国生物医学工程学会精确放疗技术分会副主任委员，泛长三角胸部肿瘤联盟专委会副主席，中国抗癌协会肿瘤多学科诊疗专委会/放射肿瘤专委会/肿瘤放射防护专委会常委等。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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