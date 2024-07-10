重点关注尿常规报告中的四个指标（服务窗·体检报告怎么看）

在体检中，尿常规是基础检查项目。尿液反映了人体的代谢状况，是许多疾病诊断的重要指标。体检报告中的尿常规结果一般有20多个指标，大多为专业术语和数据，普通人很难理解。尿常规哪些项目重要？出现异常情况怎么办？首都医科大学附属北京朝阳医院（石景山院区）体检中心副主任医师徐爱民对此进行了解读。

“体检中的尿常规主要检查受检者的泌尿系统和代谢功能。”徐爱民介绍，尿常规结果指标虽多，但可重点关注4个关键指标：尿白细胞、尿红细胞、尿蛋白、尿糖（葡萄糖）。如果这4个指标正常，尿常规很大概率就是正常。

在人体中，白细胞主要功能是抵御外界的病菌，当有炎症感染时，白细胞数量增高。正常情况下，尿液中会有少量的白细胞，在高倍视野下检测数量不超过5个，尿常规镜检结果显示“阴性”。当泌尿系统感染时，尿白细胞计数增高，尿常规结果会显示“阳性”或以“+”提示。当尿急、尿频的症状轻微时，建议多喝水，注意别吃辛辣等刺激性食物，做好定期检查；如果远超这个数，且有尿频、尿急、尿痛等症状，说明可能伴有泌尿系统感染，比如膀胱炎、肾炎、尿道炎，建议到泌尿科接受治疗。

尿常规中红细胞计数结果正常的应该是“阴性”或者“-”。如果显示“阳性”或者“+”，说明尿液中红细胞数量超标，尿液中有血。如果女性在经期进行体检，就会出现这个结果，属于正常现象。此外，受检者如果出现红细胞计数结果阳性，且后面有3个“+”及以上的，很可能是尿道损伤、膀胱黏膜损伤、膀胱肿瘤导致的出血。这种情况一旦出现，建议受检者去泌尿科接受进一步检查。

检测尿蛋白主要是了解肾功能。正常尿液中含有少量小分子蛋白，普通尿常规检查测不出。检查结果中，尿蛋白指标正常的应该是阴性，提示“-”，不正常显示为阳性，提示“+”。如果体检前一天剧烈运动，尿蛋白可能显示阳性，出现一两个“+”。这是人体代谢的一个应激反应，属于正常现象，休息后再去检查就是阴性了。如果没有剧烈运动，尿蛋白阳性，且提示多个“+”，可能是肾功能不全、肾小球肾炎。这需要受检者到肾内科复查，由专科医生根据血糖、血压等指标来判断具体疾病。有部分受检者的尿蛋白结果显示“+-”，意思是可疑阳性，并不是真正的阳性。

检测尿糖主要是为了看是否有糖尿病。尿糖结果正常应该是阴性；结果不正常显示为阳性，提示“+”。尿糖结果为阳性的，建议再看看血糖指标。如果血糖不高，可能是受检者体检前一天吃得太多；如果血糖超过正常值，建议到内分泌科进一步复查。

为了提升尿常规检查的准确性，徐爱民建议，受检者要重视体检，注意休息，别熬夜，正常饮食，别猛吃大鱼大肉，避免喝酒。对于女性而言，最好避开经期。此外，受检者在获取尿样的时候，需确保尿液不受外界污染。

《 人民日报 》（ 2024年07月10日 13 版）