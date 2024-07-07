定期断食可以治疗脂肪肝？
2024年07月07日09:07 来源：中国新闻网
定期断食可以治疗脂肪肝吗？这种说法主要来自于一项德国的研究，但需要注意的是，此次实验用的是小鼠，并没有直接观察定期断食对脂肪肝患者的影响。实验动物与人的种种条件差距巨大，绝不可直接将实验动物上得出的结论简单套用到人身上。另外，人的脂肪肝包括酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝，相关因素比较复杂，不是光靠“饿”就能解决的。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )
(责编：郝帅、陈键)
定期断食可以治疗脂肪肝吗？这种说法主要来自于一项德国的研究，但需要注意的是，此次实验用的是小鼠，并没有直接观察定期断食对脂肪肝患者的影响。实验动物与人的种种条件差距巨大，绝不可直接将实验动物上得出的结论简单套用到人身上。另外，人的脂肪肝包括酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝，相关因素比较复杂，不是光靠“饿”就能解决的。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )
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