读懂血常规报告单里的关键指标（服务窗·体检报告怎么看）

在体检中，血常规是最基础的检验项目，一般有20多个项目，很多都是复杂的专业术语。各项指标如果出现异常怎么看？如何看懂血常规报告？北京协和医院检验科助理研究员王斐对此进行了解答。

王斐认为，血常规报告项目多，但大体上可以分为红细胞、白细胞、血小板三个部分，只要抓住每个部分的关键指标即可：

血红蛋白是红细胞部分的关键指标。红细胞负责输送氧气。如果血红蛋白降低，可能存在各种生理或病理性原因引起的贫血，如急慢性失血、造血功能障碍、造血物质缺乏、血细胞破坏等；如果血红蛋白升高，可见于严重的慢性心肺疾病或造血系统增殖性疾病，或者剧烈运动后饮水过少、排汗过多等。如果指标异常，建议先到血液科明确病因。

白细胞计数和5分类是白细胞部分的关键指标。它反映了身体的免疫功能，如果白细胞计数出现异常升高，可见于急性化脓性感染，烧伤、创伤、急性大出血、白血病、淋巴瘤等；如果白细胞计数出现异常降低，可见于某些病毒感染、自身免疫性疾病、血液病、肿瘤化疗、射线损伤等。

白细胞5分类包括中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞5种类型，在不同类型的疾病中有不同的表现。如常见的病毒性感冒，多表现为淋巴细胞升高，如果合并细菌感染，则会出现中性粒细胞升高；而过敏性疾病、寄生虫感染等多出现嗜酸性粒细胞的升高。另外，剧烈运动、饮酒、女性生理期、妊娠期都可能导致白细胞生理性升高，但很快就会恢复正常。如果白细胞计数结果或分类情况偏离参考范围太多，建议根据临床症状就诊对应科室。

血小板计数是血小板部分的关键指标。血小板参与凝血过程，如果血小板计数出现升高，可能是骨髓增生性疾病、急慢性炎症、缺铁性贫血等；血小板计数出现降低，常见于血小板生成障碍，如再生障碍性贫血等。血小板计数指标异常，建议先到血液科就诊，明确病因。

“在血常规报告单中，经常会发现有的数值后面标有（↑）或（↓）符号，这表示该项结果高于或低于参考范围。”王斐提示，大家也不必过分紧张，并非所有箭头都表示异常。如果没有临床症状，且数值在参考范围上下限波动，不必过于担心，因为参考范围是基于95%的健康人群，还有5%的健康人群不在这个范围内。只需定期关注并随身体状况变化及时复查即可；如果数值偏离参考范围太多，或者自己本身有相关症状，建议咨询专业医生进行诊断和治疗。医生会根据具体情况进行综合分析，并给出相应的建议和治疗方案。

《 人民日报 》（ 2024年07月09日 13 版）