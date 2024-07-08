不要贪吃寒凉食物 避免进行剧烈活动（服务窗）

7月6日是二十四节气中的小暑。小暑之后不久进入伏天。三伏天是一年中气温最高且又潮湿、闷热的时段，所谓“热在三伏”，民间也有“小暑大暑、上蒸下煮”之说。伏天如何调节饮食作息、科学养生？日前，国家卫生健康委邀请专家介绍“时令节气与健康”有关情况。

北京中医药大学教授鲁艺说，夏天容易有精神疲惫、口渴多汗、胸闷气短等症状，这与暑邪的特点有关。暑邪第一个特点是热邪，容易耗气伤津，造成疲惫。第二个特点是湿邪，容易困脾，造成脾胃运化方面的问题。同时，容易困表，造成头疼、头重、身体酸重等症状。所以，在饮食上，主要针对热邪和湿邪两个特点来养生。对于暑热之邪，可以增加一些性味偏寒凉的食物，如绿豆、丝瓜、黄瓜、冬瓜等，性味甘淡，清热化湿。针对湿邪的特点，可以选择一些健脾燥湿或者健脾化湿的食物，如莲子、山药、薏仁、陈皮等。针对湿邪困表，可以选择苏叶、藿香、砂仁等食物，燥湿解表，醒脾开胃。夏季高温，人体阳气更多浮于表，内里阳气往往偏虚，因此要特别注意养阳，不能贪食寒凉的食物，以免造成寒湿困脾。

高温天气，如何保持情绪稳定？鲁艺说，夏季要特别注意保持情绪愉悦、平和，精神要饱满、向上，这样才能使气机更加宣畅。静以养心，尽量减少过度消耗体力，避免进行剧烈活动，因为大汗伤阳，容易造成心悸、心慌、胸闷等现象。早晨或者傍晚，可以选择一些体力消耗不大的行动，如散步、打八段锦等。小睡安神，在夏季的中午进行短时间的午睡，有助于收敛心神。如果没有条件午睡，可以静坐或者闭目养神。穴位揉按，可以揉按两个穴位，一个是劳宫穴，一个是内关穴。这两个穴位有清心安神、养心安神的作用。食养调摄，泡饮药茶或者食用药膳。可以选用一些药食同源、具有疏肝解郁功效的茶饮，如用茉莉花、薄荷泡茶喝。如果心火亢盛，伴有口舌生疮、口干舌燥等现象，可以泡一些清心火的药茶，如竹叶、莲子心等。如果身体疲惫、睡眠不好，可用小麦、龙眼肉煮粥，有益气健脾之功效。

小暑期间如何预防中暑？中国疾病预防控制中心研究员潘力军说，气温升高，湿度变大，在户外容易出现中暑，在室内容易患空调病。中暑的症状主要有头晕、眼花、头痛、恶心、胸闷、烦躁等。容易中暑的高风险人群有儿童、孕妇、老年人、慢性基础性疾病的患者、户外工作人员，特别是高温环境下人员。因此，尽量选择清晨或傍晚天气比较凉爽的时候外出。白天外出时，采取防晒、降温措施，比如戴遮阳帽、喷雾降温等。如果运动量较大时，少量多次喝淡盐水或运动饮料，补充体内流失的电解质。如果出现头晕、乏力、口渴等中暑症状，应及时到阴凉处休息，补水降温。如症状无缓解或加重，应立即就医。

空调病是指人们在封闭的空调环境下，因空气不流通、温度较低，出现鼻塞、头昏、打喷嚏、乏力、记忆力减退等症状，多见于老人、儿童及妇女。预防这类疾病，一是做好空调清洁；二是设定好空调的温度，不宜低于26摄氏度，而且每隔2到3小时，开窗通风20到30分钟；三是从户外刚回到空调房间的时候，要防止室内外温差过大，因为温度骤变易引起空调病的症状。

北京儿童医院主任医师王荃说，夏天日光暴露的机会明显增多，适当防晒非常重要。如果在室内没有紫外光源的情况下，是无需防晒的。但是，如果在室内可能被紫外线照射，比如靠窗、室内有紫外灯光源或者强荧光灯，在阴天或者树荫下的室外活动，可以选择防晒。此时，防晒用品的防晒系数不需要过高。直接在阳光下活动，或者会被高强度的紫外线照射，如在雪山、海滩或者高原活动，需要使用防晒系数比较高的产品。当然，防晒产品的防晒指数适宜即可，如果过高会增加皮肤的负担。另外，即使涂抹了防晒产品，也不宜在强烈的阳光下过长时间活动。

王荃介绍，夏季是儿童腹泻的高发季节，在孩子的生活护理方面需要做好以下几点：注意食品卫生安全，保持食材新鲜，食物存放和加工时应该生熟分开，尤其是动物食品要蒸熟煮透，蔬菜水果要洗净削皮，不喝生水，不吃腐败变质和不洁净的食物。饮食节制，不要暴饮暴食，不要贪凉，少吃生冷的食物和刺激性的食物。注意个人卫生和环境卫生。饭前便后要洗手，做好餐具消毒，剩菜和隔夜的食物要彻底加热之后才能食用。尽量实行分餐制，减少消化道传染病发生的风险。注意室内通风，空调温度不要过低，也不要让风扇直吹，以免受凉。暑假期间，保持良好的生活作息制度，合理饮食，坚持锻炼身体，适量户外运动，增强对疾病的抵抗力。

《 人民日报 》（ 2024年07月08日 13 版）