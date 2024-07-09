心脏骤停 成功急救靠什么？

日前，印尼举行的亚洲青年羽毛球锦标赛传来噩耗，年仅17岁的国羽小将在比赛中心脏骤停、晕厥倒地，送医后抢救无效去世。一个鲜活的生命就这样在众人的注视下离去，留给观众的除了惋惜还有错愕——面对这种突发状况，我们真的束手无策吗？成功急救靠什么？

同样的场景 南辕北辙的结局

这次意外让我回想起四年前的欧洲杯激战，足球迷们在电视机前畅想着属于自己的“仲夏夜之梦”。资深球迷可能还记得当时丹麦的一位老将在比赛中突然倒地不起，现场球员与队医立即展开急救，13分钟后心脏骤停的球员转危为安。

我看这次羽毛球锦标赛突发事件现场一段视频，运动员摔倒后有明显的抽动，很像心源性猝死引发的症状。同样是运动场上的突发事件，结局却是南辕北辙。

尽管亚羽联和印尼羽协事后发布了公告，但是外界对赛事主办方的救助是否到位的质疑声不绝于耳。

心源性猝死 每一秒都在迈向深渊

根据这次突发意外的视频分析，从运动员倒地抽搐，再到医务人员将其抬离场地，中间过去了将近2分钟，视频到此也戛然而止。

面对这种心脏事件，如果没有及时进行院前急救，错过了这宝贵的几分钟，即使送医后再走标准流程恐怕也无济于事。

另据印尼羽联发布的最终调查，虽然急救车抵达医院后进行了积极抢救，但医院离球场的确还有一段距离，最终的结果也似乎印证了不幸中的不幸。

经过临床不断总结，抢救心源性猝死有“黄金四分钟”一说，其规律如下：

一般来说，患者在心脏骤停后10秒钟，会出现意识丧失，30秒时出现全身的抽搐，1分钟后呼吸逐渐停止。

如果患者持续3分钟不省人事，将会出现脑水肿。猝死超过6分钟时，脑细胞便开始死亡。当猝死超过8分钟，脑死亡将会进入植物状态。

正确心肺复苏+有效应用AED 成功急救两板斧

虽然心源性猝死发生急骤，但是只要能够掌握正确的急救技术，争分夺秒地抢救还是有机会挽救生命。如上所述，心脏猝死的黄金抢救时间在4分钟之内。所谓的“黄金四分钟”主要包括高质量的心肺复苏(CPR)和准确使用除颤仪（AED）两个方面。

如果及时对猝死患者进行心肺复苏，还是有一定几率抢救成功的。当然，高质量的心肺复苏能暂时维持血氧供应，但仅仅心肺复苏无法将室颤转复为心脏正常节律，“电除颤”才是转复心脏节律的唯一手段。具体的急救步骤如下：

评估周围环境和患者意识 在环境安全的情况下，判断患者的意识、颈动脉搏动和呼吸。

通畅气道 清理口腔异物，保持呼吸道通畅。

胸外按压 按压部位为两乳头连线中点，按压频率100-120次/分，按压深度（成人）为5至6厘米，每次按压后需胸廓完全复原，按压30次后进行2次人工呼吸（此即为1个循环，每5个循环评估一下患者的呼吸和脉搏）。

电除颤 AED本身并不能让患者恢复心跳，但是可以通过电击去除室颤、室扑等危险的情况，重新控制心脏搏动后使心脏逐渐恢复跳动。现在的全自动AED会自动判断除颤时机。

生命看似坚强，却总有些离开让人猝不及防。随着现代人生活节奏的加快、学习和工作压力的加大，每年因心脏疾病猝死的人数都在不断递增。近年来，我国一些城市在大型交通枢纽和人流密集型场所陆续配置AED，当务之急是提高国民对急救的关注度和急救知识技能的掌握。

文/汪芳 （北京医院）