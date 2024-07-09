“缠腰龙”还能长眼周？对，而且更危险！

近日，“那英患带状疱疹，且长在眼睛周边”的消息登上新闻热搜。不禁有人要问，这带状疱疹不是俗称“缠腰龙”吗？怎么还长到眼睛周围去了。其实，不只在腰间，带状疱疹还好发于胸背部、颈部、头面部等地方。

不过，相较于长在身体上的疱疹，眼带状疱疹和耳带状疱疹更危险。因病毒侵犯视神经和听神经，它不仅使眼及耳部疼痛、皮肤受损，还可能影响视力和听力，因此更要引起重视。今天，北京医院保健医疗部及国家老年医学中心的主任医师齐海梅就来为大家介绍“缠腰龙”相关知识。

约三成人会患带状疱疹

带状疱疹在民间俗称“缠腰龙”“蛇缠腰”等，是一种由水痘-带状疱疹病毒引起的感染性皮肤病。带状疱疹和水痘的“罪魁祸首”都是水痘-带状疱疹病毒，只是在不同时期，表现为不同的疾病。儿童时期，感染水痘-带状疱疹病毒后，通常会患水痘。水痘痊愈后，病毒依然会潜伏在体内。有数据显示，超过90%的成人体内潜伏有水痘-带状疱疹病毒。随着年龄增长，免疫功能逐渐下降，病毒会再激活引发带状疱疹。

据了解，大约1/3的人在一生中会患带状疱疹。因此，普通人也需要警惕带状疱疹发病风险。

齐海梅主任介绍，带状疱疹的早期征兆包括皮疹出现前部位的灼烧痛、刺痛或瘙痒，通常在面部或身体的一侧，疼痛可为轻到重度。至多14天后，患者会出现皮疹，表现为水疱，在7至10天后会结痂，并于2至4周内消退。皮疹通常位于身体的左侧或右侧，呈单一带状分布，少数情况下皮疹会全身播散。一些患者可能有发热、头痛、寒战、胃部不适。

疱疹长在这里更危险

虽说带状疱疹俗称缠腰龙，但它可并不是只长在腰间。其好发于胸背部、颈部、头面部、腰部，且上肢（或手臂）和下肢（或腿部）也可发生。眼带状疱疹、耳带状疱疹等是特殊的临床类型。因病毒更容易侵犯视神经、听神经，可影响患者的视力和听力，甚至有致盲致聋的危险。

眼带状疱疹 10%至25%的带状疱疹患者会在眼部发生带状疱疹。这种情况多见于老年人，表现为单侧眼睑肿胀，也可表现为双侧；结膜充血，疼痛常较为剧烈，常伴同侧头部疼痛，可累及角膜形成溃疡性角膜炎。一项观察性研究显示，超八成的眼带状疱疹患者眼部受累，一成患者出现永久性中度或重度视力丧失。

耳带状疱疹 系病毒侵犯面神经及听神经所致，表现为外耳道疱疹及外耳道疼痛。膝状神经节受累同时侵犯面神经和听神经时，可出现面瘫、耳痛及外耳道疱疹三联征。此外，还有可能出现听力下降的情况。如果患者症状比较严重，还可能会导致耳聋。

这三类人更容易被“缠”上

50岁及以上、患有一种或多种慢性疾病以及免疫功能低下人群，是带状疱疹的三大高风险人群，齐海梅主任提示上述三类人更要注意带状疱疹的预防。

50+人群 年龄是带状疱疹最重要的危险因素，50岁以上为易发人群，年龄越大越容易患病，病情也更严重。即使身体健康的中老年人在50岁后患带状疱疹的风险仍会陡然增加。

慢性病患者 有研究显示，相比于一般人，糖尿病、慢性肾脏疾病、慢性阻塞性肺疾病等慢性病患者罹患带状疱疹风险增加24至41%。这些慢病人群得带状疱疹后，感受到的痛感更强。且一旦发生感染，有可能导致原有慢性病加重，出现临床不良健康结局甚至增加死亡风险。以糖尿病为例，糖尿病患者得带状疱疹后，导致血糖控制更加困难。

免疫功能低下人群 他们更容易发生带状疱疹，如肿瘤患者、免疫系统疾病患者（如艾滋病）、使用免疫抑制药物人群等。数据显示，患有自身免疫性疾病如类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等人群罹患带状疱疹的风险是一般人群的2至4倍。

接种疫苗关注这三个细节

对于广大中老年人群而言，积极预防和管理尤为关键。一方面可以通过均衡饮食、适度锻炼来提高基础抵抗力。此外，接种疫苗也是中老年人提升自身免疫力的一种有效措施。不过，需要提醒的是，老年人尤其是有慢性病的老年人群在接种疫苗前，需要注意疫苗的接种注意事项，就疫苗的适用年龄、保护效力、禁忌证这三个主要内容，咨询专业医生，进行科学接种。

年龄 不同疫苗的适用年龄不一样，预防同一种疾病可选择的疫苗种类也有所差异，具体可向专业医生进行咨询。

保护效力 同种疫苗，针对不同年龄，保护效力也不同。疫苗的保护效力指接种疫苗的人群与未接种疫苗人群相比，减少疾病风险的程度。如果疫苗的保护效力为80%，说明接种该疫苗后，疾病风险将减少80%。

禁忌症 接种疫苗前咨询专业医生，主动诉说个人健康状况，在医生指导下选择接种时间和疫苗种类。免疫功能缺陷或免疫抑制疾病患者，需要注意接种禁忌证，不能接种减毒活疫苗。

带状疱疹的疼 可经历三个阶段

皮疹出现前的疼痛 大约70%至80%的带状疱疹患者会出现前驱疼痛，且疼痛多发生于后续皮疹出现的部位。这种疼痛通常描述为灼烧样痛、电击样痛、刺痛或跳痛，疼痛可为持续或间歇的，可散发或偶发。

急性期疼痛 是指出现皮疹后30天内的疼痛。急性期疼痛如灼烧、电击、刀刺般，可能更甚于分娩阵痛、类风湿关节炎、慢性癌痛等。

慢性期疼痛 带状疱疹皮疹出现后持续超过90天的疼痛为带状疱疹后神经痛，是慢性期疼痛，其可持续数月甚至数年。大约10%至30%的人会出现带状疱疹后神经痛；30%至50%带状疱疹后神经痛患者疼痛时间超过1年，部分可达10年。带状疱疹后神经痛多见于高龄、免疫功能低下患者 。