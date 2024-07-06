新华社北京7月5日电（记者李恒、董瑞丰）7月6日迎来二十四节气中的小暑节气。在国家卫生健康委5日举行的新闻发布会上，专家提示，公众要注意解热消暑，补充体力，清净养心，清暑益气，防范极端天气可能带来的健康危害。

据介绍，进入小暑后，很快就要进入伏天，天气变得非常炎热，也会越发闷热和潮湿。在暑邪的影响下，人们容易感到疲惫、口渴多汗、恶心、胸闷气短等。

“暑邪有两个属性，一是热邪属性，容易耗气伤津，造成疲惫；二是湿邪属性，湿性重浊黏腻，既容易困脾，造成脾胃运化功能失调，又容易困表，造成头疼、头重如裹、身体酸重等。”北京中医药大学教授鲁艺在发布会上说。

人们应如何调整饮食习惯避免“暑气”伤身？鲁艺说，针对暑热的特点，脾胃不虚弱的人群可以有意识地增加一些性味偏寒凉的食物，如绿豆、丝瓜、黄瓜、冬瓜。针对湿邪的特点，可选择健脾燥湿或健脾化湿的食物，如莲子、山药、陈皮，对于湿邪困表，可选择如苏叶、藿香、砂仁等，燥湿解表，芳香醒脾、开胃。

专家特别提醒，要注意春夏养阳，不能过度贪食寒凉的食物，避免造成寒湿困脾现象。

小暑期间，气温高、湿度大，公众会面临哪些健康风险？“在户外容易出现中暑，在室内容易患空调病。”中国疾病预防控制中心研究员潘力军在发布会上说，中暑的症状主要包括头晕、眼花、恶心等。公众尽量选择清晨或傍晚天气较凉爽时外出活动。白天外出时，要做好防晒降温措施。如果出现头晕、乏力、口渴等症状，应及时到阴凉处休息，补水降温，若症状加重应立即就医。

专家介绍，空调病指人们长时间在封闭的空调环境下工作学习时因空气不流通、温度较低，出现鼻塞、头昏、打喷嚏、乏力、记忆力减退等症状。公众要做好空调清洁，空调的设定温度不宜低于26℃，每隔2至3小时，开窗通风20至30分钟。