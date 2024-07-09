观战欧洲杯 送你熬夜正确“姿势”

欧洲杯赛事将在本周进入高潮，半决赛即将开锣。但细心的球迷会发现，这些精彩赛事不仅场场在深更半夜，更扎心的是还次次都赶上工作日。

一次熬夜看球可能心情愉悦，但如果连续几天熬夜看球，身体也可能给您发出表示警告的“黄牌”。熬夜看球除了会导致睡眠不足，还可能“附赠”不少危害。医生教您如何摆正看球“姿势”。

熬夜看球带来的“次生灾害”

首先，容易导致肥胖。睡眠不足是肥胖的一个“帮凶”，而熬夜看球，往往会搭配夜宵，比如烧烤、啤酒、零食等。胃肠道在夜间消化能力较弱，熬夜看球的人又往往久坐不动，摄入能量大大超出消耗能量，体重就会蹭蹭上涨。

其次，引发心血管疾病。观看精彩的比赛会让情绪长时间亢奋，如果同时喝点咖啡、浓茶、可乐等具有兴奋神经作用的饮料，有可能会引发心律失常。患有高血压、糖尿病、冠心病等心血管疾病患者，建议避免熬夜看球。

最后，还会影响眼部健康。熬夜看球除了会看出“黑眼圈”，还可能引发其他眼部疾病。深夜看球，室内常常光线昏暗，如果屏幕亮度较大，而且眼睛盯着小球一动不动，可能会诱发干眼症、视神经炎、青光眼等疾病。

正确看球“姿势” 请收藏

熬夜前先补觉 不少球迷熬夜看球后还得准点上班，为了补充睡眠，可以在开球之前先睡1至2个小时，即使睡不着，闭目养神也能让身体休息一下。

夜宵要健康 熬夜看球可以适当准备一些健康的夜宵，肉类可以选择低脂高蛋白的鱼、蛋、豆类，搭配蔬果，还可以准备一些绿豆汤、百合银耳汤、菊花茶等茶汤。

中场要休息 一场球赛将近100分钟，比赛中场休息时，您也应该站起来伸伸懒腰，活动一下。

看球要佛系 虽然球赛很精彩，但情绪不能过于激动，如果比赛结果不尽如人意，也不要过于沮丧。足球是圆的，什么结果都可能踢出来。

及时停止熬夜 再强壮的人也禁不住天天熬夜，如果身体已经发出“黄牌”警告，比如白天出现眩晕、心慌、胸闷等不适症状，那晚上就应该早点休息，不要熬夜了。

文/刘健（北京大学人民医院）