《中国营养素度量模型报告》发布

本报北京电 （张文心）近日，中国营养学会在北京举行中国营养素度量模型科学发布会，并发布《中国营养素度量模型报告》。中国营养学会理事长杨月欣表示，该模型旨在约束和规范高盐、高脂、高糖食品向儿童和青少年营销的行为，助力构建健康的饮食环境。

“近年来，全球肥胖和慢性病负担日益加重，营养素度量模型的制定和应用受到全球越来越多的国家和学者的重视。”杨月欣介绍，制定营养素度量模型的主要目标是帮助消费者做出更健康的食品选择，推动公共卫生、公共营养、降低非传染性疾病风险等方面的政策制定。

根据世界卫生组织定义，营养素度量法是出于预防疾病和促进健康目的，根据食品的营养成分对食品进行分类或排序的科学。其主要应用包括但不限于：在预包装食品的包装上使用正面标识；限制不健康食品和非酒精饮料面向儿童的营销；制定营养或健康声称政策；制定相关税收政策以限制不健康食品的消费；促进食品企业的配方改良；规范学校饮食环境，包括学校食堂和售卖的食品饮料等。

据介绍，为应对全球肥胖和慢性病负担日益加重的挑战，目前已有60多个国家和地区根据当地居民健康需求和饮食状况，制定和应用了不同的营养素度量模型，这些模型在不同区域发挥着重要的饮食指导作用。中国营养学会和中国疾病预防控制中心联合国内外营养专业机构，历经3年努力，构建了中国营养素度量模型。

中国营养学会秘书长韩军花介绍，中国的营养素度量模型为阈值型，纳入脂肪、钠、糖三种成分，包含了所有食品类别。根据中国营养素度量模型，建议对天然原型食物或仅做简单物理加工的食物，不做营销限制；建议不允许向儿童青少年营销糖果类和调味面制品（辣条等）；建议超过阈值限制营销的食品类别。