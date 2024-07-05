健康“医”点通
夏季心脑血管疾病高发 做好这6件事帮心脑“降温”
人民网记者 闫妍
2024年07月05日08:56 来源：人民网
近日，江南等地出现高温天气。“高温带来的影响除了常见的中暑，还要警惕心脑血管疾病。”中南大学湘雅三医院心血管内科副主任医师曹宇在接受人民网记者采访时表示，对于心脑血管疾病患者及高风险人群来说，高温是一大考验，需要格外注意这6件事。
海报制作：实习生李思妍
(责编：郝帅、高雷)
人民网记者 闫妍
近日，江南等地出现高温天气。“高温带来的影响除了常见的中暑，还要警惕心脑血管疾病。”中南大学湘雅三医院心血管内科副主任医师曹宇在接受人民网记者采访时表示，对于心脑血管疾病患者及高风险人群来说，高温是一大考验，需要格外注意这6件事。
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