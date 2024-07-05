我国发布四类慢性病营养和运动指导原则

本报北京电 （记者王美华）为提高慢性病患者维护和促进自身健康的能力，国家卫健委近日发布4类慢性病营养和运动指导原则（2024年版），4类慢性病包括成人高血压、高血糖症、高脂血症、高尿酸血症，主要内容包括营养指导原则、运动指导原则、常见食物交换表和相关慢性病患者运动训练禁忌证等。

指导原则指出，目前我国成年人高血压患病率约为27.5%，成人糖尿病患病率约为11.9%，成人高脂血症的患病率约为35.6%，高尿酸血症的总体患病率约为13.3%。不健康饮食、身体活动不足、超重和肥胖等是这4种慢性病共同的危险因素，生活方式干预，特别是营养和运动干预对这4种慢性病防治具有重要作用。

在营养方面，指导原则建议这4种慢性病患者健康膳食。坚持以植物性食物为主、动物性食物适量的膳食模式。做到食物多样、三大营养素供能比例适当。其中，成人高脂血症患者建议保证碳水化合物供能占比不低于50%，不建议生酮饮食。

在运动方面，指导原则建议这4种慢性病患者坚持有规律的运动。保持充足身体活动，减少久坐时间。适度量力，循序渐进。避免突然大幅度增加运动强度、时间、频率、类型。急性痛风发作后循序渐进地恢复正常活动，可采用游泳、瑜伽等运动形式。对于高尿酸血症合并多种疾病的患者，在确保所有病情都稳定的前提下，根据病情选择最低强度的运动方案。

国家卫健委医疗应急司有关负责人说，各地要充分发挥各级医疗卫生机构引领带动作用，加强对相关慢性病患者营养和运动等非药物措施干预和指导，引导公众提高慢性病自我管理的健康意识，通过合理膳食和科学运动有效控制慢性病相关危险因素，不断提升群众健康水平。