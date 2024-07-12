古代急救手册，今天还在救人

凭借青蒿素的研发，中国药学家屠呦呦获得了2015年的“诺贝尔生理学或医学奖”。

青蒿素可以有效降低疟疾患者的死亡率。2000年，世界卫生组织把青蒿素类药物作为首选抗疟药物在全球推广。据不完全统计，青蒿素在全世界已挽救数百万人的生命，每年治疗患者数亿人。

获奖后，屠呦呦说，她研发青蒿素的灵感，来自东晋学者葛洪的著作《肘后备急方》。在问世17个世纪后依然能发挥效力的《肘后备急方》，是本什么样的书呢？

先说作者，葛洪是东晋人，治学领域广泛。首先，他是道教思想家，精通炼丹术、医术；其次，又是颇有文采的文学家，撰有碑诔诗赋百卷、各种文告30卷；此外，还是卓有成就的史学家，撰有各种杂史300多卷。

《肘后备急方》并非是最能代表葛洪思想的著作，但却称得上是中国第一部临床急救手册。书名就能说明这一点——肘后，意思是放在手肘后，随时可拿起来翻看；“肘后备急方”就是指可以常常带在身边的应急实用手册，记述了各种急性病症或某些慢性病急性发作的治疗方药、针灸、外治等法，蕴含了丰富的医学、护理学思想，保留了许多至今仍行之有效的经验、方法和技术。

作为一部旨在备“贫家”所用之书，《肘后备急方》一方面大量采用当时的口语进行写作，即便今天读来，依然很好理解；另一方面，书中大量救急用的方子都是葛洪在行医、游历的过程中收集和筛选出来的，简便易操作不说，他还特地挑选了一些比较容易弄到的药物，即使花钱买也很便宜。对此，《四库全书总目提要》表赞道：“不用难得之药，简要易明。”

比如，书中记载了最早的口对口人工呼吸法，以抢救上吊的人：“徐徐抱解其绳……悬其发……塞两鼻孔，以芦管内其口中至咽，令人嘘之。有顷，其腹中砻砻转，或是通气也，其手捞人，当益坚捉持，更递嘘之。”在这里，悬发是使呼吸道通畅，塞鼻孔是为了防漏，用芦管用力吹气，与现代气管插管法有异曲同工之妙。

还有催吐法。书中说：“治食野葛已死者方。以物开口，取鸡子三枚，和以灌之，须臾吐野葛出。”葛氏首创的口服催吐法，至今仍是抢救急性中毒最及时有效的方法。

舌下含药护治心脏病法，《肘后备急方》里也有：“有五膈丸方：麦门冬十分去心，甘草十分，炙，椒、远志、附子、炮干姜、人参、桂、细辛各六分，捣筛，以上好蜜丸，如弹丸，以一丸含，稍稍咽其汁，日三丸，服之，主短气、心胸满、心下坚、冷气也。”据考证，这是最早的舌下含剂护治心脏病法。

《肘后备急方》十分重视未病先防，强调积极主动或被动免疫，事先服食某些药物或采取某些措施，提高机体的免疫能力，防止病邪侵袭。比如，提倡用狂犬脑组织治疗狂犬病——“乃杀所咬犬，取脑敷之，后不复发”，被认为是中国免疫思想的萌芽。

在《肘后备急方》中，每一副药方都有着精准的数量描述，比如在对伤寒论证时，葛洪写道：“取旨兑根叶合捣，三升许，和之真丹一两，水一升，合煮，绞取汁。”关于药物品种、取量、服用方法都在书中详细叙述。即便有的记载得不那么详细，也提供了解决问题的思路。比如青蒿素的最终提取，依靠的虽然是传统中医和现代医学的结合，但最初的灵感是来源于《肘后备急方》中“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁，尽服之”这15个字。

正是这句话，让屠呦呦联想到这么几个问题：“其一，中药有很多品种，青蒿到底是蒿属中的哪一种？其二，青蒿的药用部分，《肘后备急方》提到的绞汁，到底绞的是哪部分？其三，青蒿采收季节对药效有什么影响？其四，最有效的提取方法是什么？”

经过反复思考，经历多次失败，通过改用低沸点溶剂的提取方法，富集了青蒿的抗疟组分，屠呦呦团队最终在1972年发现了青蒿素，最终挽救了全球数百万人的生命。正如她所说，青蒿素的发现是中国传统医学给人类的一份礼物，传统中医药学是可以为现代医学的发展带来巨大贡献的。从这个意义上说，《肘后备急方》的生命力，会一直延续下去。