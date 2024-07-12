北京启动市民健康体重行动

本报北京7月11日电 （记者杨彦帆）11日，北京市卫生健康委员会、北京市体育局、北京市总工会联合启动北京市民健康体重行动，将以在职人群为干预重点，开展健康知识学习、运动技能实践、健康体重知识普及等活动。

2023年，北京市率先在3.2万人群中开展了市民健康体重行动试点工作。评估数据显示，有75.8%的参与者体重下降，平均每人减重1.40公斤；每周运动次数、每周运动3次及以上的参与数显著提升。

在去年试点工作的基础上，今年由北京市卫生健康委员会、北京市体育局、北京市总工会联合开展为期3个月的北京市民健康体重行动，主要开展以下活动：

一是健康知识学习。通过运用线上互联网技术、线下健康教育手段，为参与人群搭建知识学习、同伴支持、群组行动的平台。

二是运动技能实践。根据人群特点和实际需求，选择健步走、八段锦、超慢跑等重点运动技能进行学习和实践，鼓励每个人从自身做起，科学管理体重，践行健康生活方式。

三是健康体重知识普及。按照体重管理内容，市级建立营养、运动、心理等专业的专家团队，各区根据需求利用专家库适时开展培训指导。各区结合全民营养周、营养进社区等活动，以讲座培训、知识答题、媒体科普等多种方式，以线上线下多种途径普及营养知识，提升居民对合理膳食的关注与理解。

《 人民日报 》（ 2024年07月12日 13 版）