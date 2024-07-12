防晒衣、防晒帽、防晒口罩……炎炎夏日，穿戴各式防晒用品的身影在大街小巷多了起来。今年，防晒衣市场有何新变化？什么因素决定防晒效果的强弱？防晒面料中藏着哪些技术创新？近日，记者走进商场、工厂一探究竟。

在福建福州的一家商场里，不少户外运动用品专柜将防晒衣展示在显眼位置。“这款的最大特点是防晒又清凉，即便多次洗涤，防晒能力也不会削减。”导购介绍。

此前，防晒衣大多存在“越洗防晒功能就越弱”的缺点。但夏天出汗多，消费者难免有多次清洗防晒衣的需求。想要减少洗涤次数，就需要“小心翼翼”地穿，这成为消费者在使用防晒衣时的痛点。防晒面料的耐用度能否提高？带着调研中发现的问题，一家户外运动品牌找到了防晒面料供应商——向兴（中国）集团有限公司。

服装生产涉及纺纱、织造、印染、整理、成衣制造等多个环节，位于福建晋江的向兴集团主攻染整，这正是防晒衣生产的关键：在染整环节添加防晒助剂，是使面料具备防晒功能的主要途径。“但随着洗涤次数的增加，助剂必然会减少，导致防晒效果下降。”向兴集团研发中心总监杜国海说。眼看面料端难以解决问题，向兴决定向产业链上游寻求突破。

“抗紫外线，主要有遮蔽光和吸收光两种方式。”福建永荣锦江股份有限公司是向兴集团的纱线供应商，永荣锦江研发高级工程师范余娟介绍，在纺纱过程中既添加遮蔽紫外线的无机材料，又添加吸收紫外线的有机材料，再通过改变纱线截面使其更多遮蔽紫外线，三管齐下，从纱线开始，服装的防晒效果就增加了。

想要进一步提高防晒效果，还可以从纱线的排布密度入手。“通常，纱线排布越密，防晒效果越好，但透气性会变差；排布松了，布料轻薄，防晒效果却可能下降。”杜国海说，防晒效果要好，但不能牺牲面料的舒适度，需要兼顾轻薄、透气，提升消费者的穿着体验。

为了找到防晒效果与舒适度的最佳平衡，向兴集团与永荣锦江联合攻关，在半年多时间里，对纱线粗细、排布等进行多轮调整，终于找出一个最佳方案。之后的染整环节，向兴又进一步添加抗紫外线助剂巩固防晒效果，并通过在面料中开设小孔增加透气度。数据显示：用这种方式生产的面料经30多次水洗后，防晒指数仍然不减。某电商平台数据显示：该款原纱防晒面料制成的防晒衣单品，累计销量接近300万件。

防晒效果加强了，其它功能可否进一步提升？针对消费者夏日穿衣需求，向兴集团研发出防晒凉感面料，具备防蚊、抗菌、除臭等功能的面料，以及极端天气下遮热、防暴晒性能面料。“我们和品牌方密切合作，瞄准市场需求创新，自己做不到的，就与产业链上下游企业协同攻关。”杜国海说，向兴集团与服装企业紧密配合，从坯布生产到主动对接品牌方开展创新，近三年来，公司每年投入2000多万元用于自主研发，年营业额增长保持在10%以上。

一件防晒衣，折射出服装产业链上下游面对市场变化的主动创新。晋江染整行业协会相关负责人陈肖锋说：“市场变化快，纺织企业同质化竞争严重，传统生产方式难以为继。唯有在技术、工艺上求新求变，才能在市场竞争中夺得一席之地。”

《 人民日报 》（ 2024年07月12日 03 版）