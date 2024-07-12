老年人盛夏在家也要提防热射病（名医讲堂）

夏日炎炎，多地持续高温预警。我们都知道，高温户外作业容易中暑，而热射病作为最严重的中暑类型，已经引起了社会的广泛关注。

热射病是由于暴露在高温、高湿环境中，机体体温调节功能失衡导致的严重急性热致疾病。由于机体产热大于散热，导致核心温度迅速升高，超过40摄氏度，伴有皮肤灼热、意识障碍（如谵妄、惊厥、昏迷）及多器官功能障碍。热射病一旦发生，病情进展迅速，会造成多器官功能受损，严重威胁患者的生命安全。若不及时救治，死亡率高达50%—70%。

临床上将热射病分为劳力型热射病和经典型热射病两种类型。劳力型热射病主要发生于高温、高湿环境下从事户外作业或运动的人群，以年轻人为主。他们由于长时间暴露在高温环境中进行高强度体力活动，产热增加，导致体温调节功能失衡，从而引发热射病。而经典型热射病则多见于老年人。

大家可能会问，高温、高湿环境下，户外作业或运动会产热增加，容易得热射病，这比较好理解，可老年人很少出门，绝大多数时间都在家里，更别提户外运动了，为什么还成了经典型热射病的好发人群呢？

许多老年人通常怕冷，家人也怕老人着凉感冒，所以即便天气炎热，老人在家里的时候，可能不喜欢开空调，甚至从不开空调。此外，老年人通常会穿相对较多的衣物，这时候，他们虽然不像劳力型热射病会有产热的明显增加，但容易出现散热功能的障碍，并且由于老年人体温调节能力减弱，可能会诱发热射病。

不同于劳力型热射病发病急、进展快，经典型热射病起病相对隐匿、缓慢，更容易被大家忽略。老年人常合并一些基础疾病，一旦患上热射病往往更容易发生脏器损伤，并发症的发生率更高，所以经典型热射病病死率更高。

在这里提醒大家，老年人家属更需要对热射病有一定了解。老人在家中，室内环境也应该保持适当的温度和湿度。在日常生活中，家人需要关注老年人的身体状况，如果老人出现发热、意识水平下降，一定要提高警惕，及时就医。

对于曾处于高温封闭环境中的年老体弱的患者，若出现发热、意识障碍等症状（除脑卒中的可能）时，应首先考虑经典型热射病。当患者有高温、高湿环境作业或高强度体力运动经历，出现高热、意识障碍等症状时，应首先考虑劳力型热射病。需要强调的是，不管是哪一种类型，都会导致多器官功能衰竭，甚至危及生命。一旦发生，不要犹豫，及时拨打急救电话，尽快送医。

在热射病的治疗过程中，快速、有效、持续降温是首要治疗措施。呼叫急救人员的同时，可以将患者转移到阴凉通风的地方，使其迅速脱离高温、高湿环境。还可用凉毛巾或冰袋冷敷患者头部、腋下及大腿根部等，迅速给患者降温。患者还需及时补充水分及电解质，维持水电解质平衡。

需要强调的是，降低热射病病死率的关键在于预防。有效的预防措施有很多，比如避免长时间暴露在高温、高湿及不通风的环境，减少和避免中暑发生的危险因素，保证充分的休息时间，避免过度劳累，同时及时补充水分及电解质、避免脱水的发生。对于老年人等易感人群，要特别关注他们的身体状况，从而减少热射病的发生。

（作者为北京大学第三医院急诊科副主任医师）

《 人民日报 》（ 2024年07月12日 19 版）