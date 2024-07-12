夏季祛暑有食疗方（中医养生）
宗彼安
炎炎夏日，闷热潮湿，容易令人食欲减退，体倦乏力。推荐几款祛暑提神、消食开胃的茶饮方：
金银花茶。金银花10克，冰糖适量，共置保温杯中，沸水冲泡，加盖焖5—10分钟，凉后饮用。这一款茶品清凉可口，可清热祛暑，解毒利咽。适用于暑热烦渴、咽喉肿痛等症。
陈皮茶。陈皮10克，冰糖适量，沸水冲泡代茶饮。这一款茶品理气和胃，适用于食欲不振者。
香薷茶。香薷6克，藿香3克，共置保温杯中，沸水冲泡，加盖焖15分钟左右，代茶频饮。这一款茶品芳香化湿，对于夏季暑湿感冒，症见头晕、倦怠、吐泻等，效果较好。
黄芪茶。黄芪15克，麦冬10克，五味子6克，共置保温杯中，沸水冲泡，加盖焖15分钟左右，代茶频饮。这一款茶品益气养阴，适用于乏力倦怠、多汗、烦躁等。
白玉茶。白茅根10克，玉米须10克，沸水冲泡代茶饮。适于夏季易流鼻血或小便黄赤短少者，以及高血压、慢性肾炎等。
百合茶。百合20克，银花10克，冰糖适量，共置保温杯中，沸水冲泡，加盖焖15分钟左右，代茶频饮。这一款茶品清热安神，生津解渴。适用于烦躁失眠、咽喉肿痛等症。
《 人民日报 》（ 2024年07月12日 19 版）