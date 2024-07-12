“药品比价”保障群众购药选择权（无影灯）

输入药品名称可查询到相同药品的所有生产厂家、所有规格在全省医保定点零售药店的实际销售价格，并可按距离、价格或评分筛选及展示相关药店，还可以一键导航带领用户找到合适的药店。陕西省医保局近日推出“药品比价”功能，实现药品价格在用户手机上一键查询、实时比对，受到群众广泛欢迎。不仅在陕西、内蒙古，以及在广东深圳、江苏徐州等城市的医保平台上，也都推出了类似功能，推动药品价格更加公开透明。

现实生活中，同一种医保药品，在不同药店销售的品牌不太一样，药品价格也有差异。由于信息获取不方便，群众若想在附近以最划算的价格买到药品，往往需要跑几家药店多方比价，费时费力。在网络平台零售药店业态出现之后，这种情况虽有所改变，但线下比价仍然存在困难，尤其在急用药的情况下，即便能够寻到线上价格比较合适的药品，碍于配送半径、时间等环节的局限，也只能在线下零售药店购买价格较高的药品。

过去，为了让大家更加方便地找到价格合适的药店，医保部门想了不少办法。比如辽宁大连市医保局的微信公众号每半个月就会更新发布一篇《常用药品价格监测公示》，公布30个高血压、糖尿病、冠心病常用药品，以及全市10个最低价的药店和销售价格。山东威海市医保局在微信公众号上线了“集采导航图”小程序，通过手机定位可以在地图上准确选择离家最近参加集采的药店。这些方式为群众提供了一些参考，但便捷获取实时比价信息仍然难以实现。

另一方面，随着国家建立完善医保谈判药品“双通道”管理机制、将定点零售药店纳入门诊统筹、加快推进跨省异地就医直接结算等措施的实行，越来越多的参保人可以在家门口的零售药店刷医保码（社保卡）购药。少数定点药品零售企业利用信息差制定不公平高价甚至歧视性价格，不仅加重群众用药负担，也会导致医保基金更多损耗。因此，以信息化手段推动零售药品价格更加透明，已经成为保障参保人权益、提升基金使用效率的普遍需求。

“药品比价”的关键机制在于利用现代信息技术，通过与定点零售药店的进销存系统对接，建立统一的药品价格信息平台，实时收集各定点药店药品的价格信息，实现药品价格实时查询。在医保信息化水平不断提升的背景下，多地在这方面的突破，让药品价格更加透明，不仅有效维护群众对药品价格的知情权和购药选择权，进一步降低用药成本，也可以解决信息不对称导致的市场无序问题，在一定程度上节约医保基金支出。陕西自“药品比价”功能上线以来，预计将使参保人员的购药成本下降10%—15%，特别是对于患有慢病和长期用药的患者来说，节约的支出将会更为可观。

“药品比价”功能落地以来，不少药品零售企业担心会因此进一步压低药品价格，造成企业利益受损。实际上，这种担心大可不必。企业自主确定药品价格，是法律法规赋予的权利，零售药店同种药品价格存在差异是正常的商业行为。“药品比价”比出的是一些企业不合理的虚高价格。同样的药品，附近药店一盒40元，距离较远的药店一盒38元，正常情况下，大多数用药人群还是会综合考虑时间、路途成本做出理性选择。

当然，对于药店而言，“药品比价”肯定会促进其优化销售策略，合理调整药品价格，以提高自身竞争力。从医药行业来看，“药品比价”有利于推动药品价格的合理回归，促进医药资源的优化配置，提升行业整体效率和服务质量，促进药品市场的公平良性竞争，为群众带来更多的便捷与实惠。

《 人民日报 》（ 2024年07月12日 19 版）