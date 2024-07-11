专家：预防呼吸道合胞病毒 守护婴幼儿健康

近年来，流感、肺炎、哮喘等呼吸系统疾病愈发受到人们的关注，其中就包括呼吸道合胞病毒（RSV）引起的呼吸道疾病。

呼吸道合胞病毒有何危害，为何更爱“攻击”低龄婴幼儿？呼吸道合胞病毒预防手段有哪些？呼吸道合胞病毒长效单克隆抗的上市将为我国低龄婴幼儿带来哪些健康保障？针对这些疑问，国家健康科普专家库成员、广州市妇女儿童医疗中心印根权和深圳市儿童医院感染科主任医师邓继岿进行了解答。

“呼吸道合胞病毒是一种常见的、具有高度传染性的呼吸道病毒，是婴幼儿呼吸道感染（以肺炎和毛细支气管炎为主）住院的首要检出原因。”印根权认为，呼吸道合胞病毒更爱“攻击”低龄婴幼儿的原因在于，低龄儿童免疫系统较弱、气道狭窄、血管丰富且黏膜较薄，在感染呼吸道合胞病毒后更易出现继发局部炎症反应，所以1岁内婴儿发展为严重疾病的风险比其他年龄段要高。

“呼吸道合胞病毒高峰期严重时会出现喘、憋、呼吸困难、呻吟等问题，呼吸不畅时雾化也无法缓解，如果孩子有基础病或插管上机后会导致恢复期拉长。”印根权分享了在病区查房时的患儿情况，其密切关注的因呼吸道合胞病毒住院的3名儿童中，一名病情较重的已用上了高流量吸氧来保障呼吸。

“呼吸道合胞病毒除了影响呼吸系统外，严重的合胞病毒感染还会对其他器官有多重影响。”邓继岿说，感染呼吸道合胞病毒的年龄越小，症状相对越严重。婴儿感染呼吸道合胞病毒严重的，除了会引发呼吸道常见的咳嗽、喘息、呼吸困难、发热外，还易造成脑病、心肌受损、脱水、肝肺功能受损、喂养困难等影响。生命早期严重感染呼吸道合胞病毒，或增加儿童学龄期、幼儿期喘息次数增加、哮喘风险明显增加，也易造成成年后肺功能的损伤。他补充说：“不论是儿童、青少年还是成年哮喘患者，在有哮喘症状下感染呼吸道合胞病毒，都将造成原有哮喘的恶化程度成倍增加，所以建议有基础病的人群要重点预防。”

那么，呼吸道合胞病毒应该如何预防？又有哪些预防“新武器”？

邓继岿介绍说，呼吸道合胞病毒主要通过飞沫、密切接触进行传播，且传播指数较高。“家庭成员较多、幼托机构和医院隔离措施不足都是呼吸道合胞病毒高传播的原因。建议有基础性疾病、居住环境拥挤等情况的低龄儿童尽早筛查，做到及时发现、及时阻断隔离。此外，大众还要做好手卫生、遵守咳嗽礼仪、保持社交距离和戴好口罩，以预防呼吸道合胞病毒”。

“目前，预防呼吸道合胞病毒的方式有生活习惯改善、物理阻断隔离等，最近获批的面向婴儿呼吸道合胞病毒预防用长效单克隆抗体也是方式之一。”印根权表示，期待未来有更多针对呼吸道合胞病毒的创新手段能够进一步普及进入医疗机构或社区，以保护低龄儿童在呼吸道合胞病毒高发季里免受感染，降低重症风险。

邓继岿表示，针对呼吸道合胞病毒的创新预防手段要在提高可及性和普遍性过程中因地制宜，以更好地保障低龄儿童健康。