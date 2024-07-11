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健康“医”点通

@气血不足的你 4招调理好气血

陈子源

2024年07月11日14:19 来源：人民网

“气血不足百病生”是中医理论中的一种观点，意思是当人体内的气和血不足时，就会导致各种疾病的发生。如何判断气血足不足？又该如何调养？为此，人民网采访了广东省中医院脾胃病科主任中医师黄穗平。

(责编：郝帅、高雷)




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