问：夏季容易腹泻，按摩哪些穴位可以帮助缓解？

答：小满节气雨水多且气温高，湿热较盛，如不注意生活起居和饮食卫生，则会引发多种疾病，如各种皮肤病（癣，皮炎，湿疹等）、腹痛腹泻、感冒等等。通常情况下，可以按摩天枢穴、下痢穴、大横穴、梁丘穴等帮助缓解腹泻，以及由于腹泻导致的腹胀、腹痛等情况。

（1）天枢穴：位于腹部，在距离肚脐左右两侧2寸的位置。按压时先放松筋肉，同时深吸一口气，在缓缓吐气的过程中，同时用手指的指腹对穴位轻压6秒钟，连续操作10组。

（2）下痢穴：位于足部的足心部位，在足部拇趾和第二脚趾中间向内2cm处，采取指压法连续操作6秒，如此重复15次，左右各按压一组，腹泻症状可得以明显改善。

（3）大横穴：位于腹部，在距离肚脐中央4寸的位置，采取指压法连续操作6秒，配合缓缓吐气，操作10组。此穴位可以有效的治疗腹泻。

（4）梁丘穴：位于下肢大腿前外侧膝盖上，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上2寸。将双手拇指指腹放在梁丘穴上，连续用力按揉3-5分钟，多数患者的症状在操作完成后可立刻缓解。

此外，气海、中脘、肺俞、足三里等穴位，也对缓解腹泻起到一定作用。但如果经按摩穴位后仍未得到缓解，建议及时去往医院进行诊治，避免症状加重，出现由于腹泻导致的脱水等情况。

——《个人健康手册（二十四节气·小满篇）》

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