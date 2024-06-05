问：小满节气应该选择什么运动项目？

答：宜选择散步、慢跑、八段锦等较温和的运动方式或者可在室内进行的运动项目，例如：游泳、羽毛球、乒乓球等。

（1）八段锦：是古代传统功法之一，能使躯体四肢的运动与调心、调息相结合，练习无需器械，不受场地局限，简单易学，节省时间，作用极其显著；效果适合于男女老少，可使瘦者健壮，肥者减肥。很多人在小满前后会强烈感觉到气温的升高，可能会产生心烦、不思饮水等“苦夏”的症状。而练八段锦柔和缓慢，能使心情平静，有降温的作用。

（2）羽毛球：羽毛球多在室内球场进行，可以避免阳光照晒，是小满运动的理想选择。打羽毛球能够使全身得到锻炼，不但可以强身健体、减肥塑身，预防颈椎病，锻炼眼力，还可以促进新陈代谢，通过出汗将一些毒素排出体外，增强心肺功能，提高免疫力等。

（3）小满四月坐功：每日5：00一7：00之间，盘腿坐下，左手按住左小腿部位，右手上举托大，指尖朝左，然后左右交换，动作相同，各做15次。接着上下齿相叩，即叩齿36次，漱津几次，待津液满口分3次咽下，意想把津液送至丹田。如此漱津3次，一呼一吸为一息，直至36息而止。常练此功法可改善肺腑蕴滞邪毒、胸胁支满、心悸怔忡、心痛、掌中热等。

——《个人健康手册（二十四节气·小满篇）》

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