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脾胃虚弱人群，小满养生有什么讲究？

2024年06月05日10:25 来源：人民网-人民好医生

问：脾胃虚弱人群，小满养生有什么讲究？

答：小满小满，既意指北方麦粒的饱满，又关乎南方雨水的丰盈。此时温度升高，降水增加，阳光充足，小麦逐渐成熟。但也会使湿热邪气侵袭人体，脾胃虚弱人群气血生化乏源，正气不能化生，尤其容易感暑湿邪气，故土虚人群小满养生宜顾护脾胃，忌食生冷，可服用一些清补、益气的药食来调节消化功能。

——《个人健康手册（二十四节气·小满篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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