哪些饮品适合小满季节？
问：哪些饮品适合小满季节？
答：酸梅汤——酸梅汤的经典配方为乌梅、山楂、甘草、陈皮，再佐以桂花、冰糖，一同熬制而成。乌梅是酸梅汤的灵魂，主要负责生津止渴，乌梅单用味酸涩，常需白糖或冰糖搭配来调味，这样喝起来酸酸甜甜的，也正符合中医“酸甘化阴”的理论。
椰子水——椰子汁味甘偏凉，能解暑、益气，滋脾胃、大小肠津液，但需要注意的是脾胃虚寒的人不宜服用。
——《个人健康手册（二十四节气·小满篇）》
扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端
问：哪些饮品适合小满季节？
答：酸梅汤——酸梅汤的经典配方为乌梅、山楂、甘草、陈皮，再佐以桂花、冰糖，一同熬制而成。乌梅是酸梅汤的灵魂，主要负责生津止渴，乌梅单用味酸涩，常需白糖或冰糖搭配来调味，这样喝起来酸酸甜甜的，也正符合中医“酸甘化阴”的理论。
椰子水——椰子汁味甘偏凉，能解暑、益气，滋脾胃、大小肠津液，但需要注意的是脾胃虚寒的人不宜服用。
——《个人健康手册（二十四节气·小满篇）》
扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端
人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们 | ENGLISH
人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263 举报邮箱：jubao@people.cn
人民网服务邮箱：kf@people.cn 违法和不良信息举报电话：010-65363636 举报邮箱：rmwjubao@people.cn
互联网新闻信息服务许可证10120170001 | 增值电信业务经营许可证B1-20060139 | 广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号|京公网安备11000002000008号
人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved