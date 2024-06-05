问：哪些饮品适合小满季节？

答：酸梅汤——酸梅汤的经典配方为乌梅、山楂、甘草、陈皮，再佐以桂花、冰糖，一同熬制而成。乌梅是酸梅汤的灵魂，主要负责生津止渴，乌梅单用味酸涩，常需白糖或冰糖搭配来调味，这样喝起来酸酸甜甜的，也正符合中医“酸甘化阴”的理论。

椰子水——椰子汁味甘偏凉，能解暑、益气，滋脾胃、大小肠津液，但需要注意的是脾胃虚寒的人不宜服用。

——《个人健康手册（二十四节气·小满篇）》

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