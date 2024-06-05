问：小满节气如何进行心理调节？

答：《黄帝内经·灵兰秘典论》曰：“心者，君主之官，神明出焉”。心藏神，心气不足，神失所养，则易出现失眠多梦、心悸、情志失调，故养心安神尤为重要。夏气又通于心，故夏季是养心调神的关键时期。小满为春夏相交之际，自然界一片生机勃勃，与秋冬肃杀之象相比，春夏季节更利于激发机体活力、舒畅情志。中医藏象理论五行对应五脏，肝应春，属木，心应夏，属火，小满为春夏相交之际，同时根据五行相生理论，木生火，肝阳升发以助心阳，因此疏达肝气是调畅情绪的重中之重，春夏阳气升达能帮助人体肝气的升发条达，使机体情志舒畅。中医强调形神一体，故于以形养神，白天适当增加有氧运动有助于气机通畅。同时肝主筋，适度的牵拉伸展运动、散步、慢跑、太极等运动，都可有助于肝气的生发条达。但运动不宜过于剧烈，尤忌大汗，以微微出汗为宜。另外，按揉神门、内关有较好的调畅情志的作用。其中，神门为手少阴心经之原穴，心气出入之门户，为调神效穴；内关为手厥阴心包经的络穴，别走手少阳三焦经，又为八脉交会穴之一，通阴维脉，有很好的宁心安神、调和脾胃、活血通络之功。

——《个人健康手册（二十四节气·小满篇）》

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