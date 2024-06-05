手机里的APP，能减少点吗？

手机里的APP是不是越来越多了？银行支付、在线教育、家电使用、工作打卡……功能庞杂分散、数量动辄达五六十个的手机APP经常让人“找不着北”，不仅占据大量手机内存，还带来使用上的不便。是什么造成了APP冗余？这种现象可能造成什么影响？有没有“瘦身”好办法？

手机屏幕日益拥挤

手机里有多少款APP？“22个”“快40个了”“30多个，还在增加”——受访者这样说。

北京居民赵女士梳理了一下自己手机里的APP：一部分是日常生活经常要用、主动下载的APP，如支付宝、微信、淘宝、京东、美团、大众点评、盒马、抖音、百度地图等，总共有10多个；还有一部分只是偶尔会用到，但不下载就会造成不便的APP，如缴纳停车费的APP、缴纳交通罚款的APP、买火车票的APP、发工资的银行APP、发公积金的银行APP、经常去的医院的APP等，超过10个；教育类APP，她有两个孩子，分别读高中和小学，定期发布成绩的APP、提交作业的APP、练习英语的APP、上网课的APP，加起来也有近10个；此外，她自己工作要用到的APP有3个。“家里装个摄像头，手机上就多个APP。30多个APP，手机内存都不够用了。”赵女士说。

采访中，不少人抱怨银行APP过多，没有太大必要。“我手机里各大银行的APP最多，以中国工商银行为例，我下载了2个，而应用商店里仅工行下属的APP就有6个。”在北京生活的上班族袁松告诉记者，“其他银行APP如中国农业银行、中国招商银行等，大部分银行都有多个不同功能的下属APP，感觉功能完全可以整合在一起。”他介绍，一些银行将APP功能分类，有侧重本地生活的，有侧重贷款和消息互联的，还有侧重网上商城消费的。“去银行开个户，手机里就多了两三个APP”成为消费者“吐槽”重点。

工作“打卡”类APP也是冗余现象比较普遍的领域。在浙江某市教育系统工作的林静告诉记者，她的手机里一度有23个政务APP，每天需要花费在这些政务APP上的时间多达两三个小时。林静疑惑：有些不那么重要的内容，真的需要高强度“打卡”、完成硬性要求吗？

智能家电在给消费者带来方便的同时，也增加了手机里APP的数量。家养两只宠物猫的贾熹媛介绍，她购买的自动猫砂盆、猫用饮水机和自动喂食器分别是三个不同的品牌，每一个机器都需要下载对应的APP操控。“这就变相要求消费者要么只买同一个品牌的产品，要么就得花费大量时间和手机内存一一对应操作。”贾熹媛说，“为了操控家里所有的智能家电，我下载了七八个APP，这让智能家电显得不太‘智能’。”

“随着APP数量的爆炸式增长，用户的手机屏幕日益拥挤，信息过载成为常态，过分冗余的APP对消费者和开发者都造成了困扰。这种现象在各国都普遍存在。一项国外的调查数据显示，平均每部手机安装了80个不同的APP，而每天都会使用的APP平均为9个。”北京工商大学新商业经济研究院执行院长周清杰对记者说，“数字创新不是越多越好，应该秉承为用户解决主要需求的原则，为APP减负。”

为何越来越多

手机APP为何越来越多？一方面源于数字经济的快速发展。

周清杰认为，中国数字经济发展快速、成效显著，已成为中国经济增长的新动能、高质量发展的重要引擎。“近年来，中国在5G、物联网、大数据、人工智能、量子计算、区块链等信息技术优势领域持续形成突破，并加快推进产业化应用，为数字经济的蓬勃发展提供了强大支撑。”周清杰说，“此外，中国已成为制造业大国，是全球唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，拥有世界上最完备的工业体系，在工业互联网快速发展的今天，这为数字经济的发展带来更多红利。这给APP开发提供了良好的‘水源’。”

另一方面，中国活跃的移动互联网用户为APP提供流量来源。

根据商业智能数据服务商QuestMobile在5月7日发布的中国移动互联网2024年春季大报告，截至2024年3月份，中国移动互联网月活用户为12.32亿，同比增长了2000万，同时，用户黏性仍在持续增长，移动互联网全网用户使用总时长达到2039.6亿小时，同比增长了116亿小时，这背后，移动视频、移动社交、移动购物三大行业继续吸引流量，增长贡献率分别为46.7%、21.8%、10.7%。

“我国拥有14亿多人口所形成的强大内需市场，网民规模、数字消费者数量庞大，各种数字应用渗透率位于世界前列。”周清杰说，“这进一步加深了移动互联网的渗透深度、广度，形成了稳定的用户增量和用户黏性，给各APP的开发、各行业数字化智能化变革提供了基础。”

然而，各类APP在提高智能化程度、便利生活的同时，随着数量不断攀升，也对用户形成负担，并带来了不可忽视的隐患。

周清杰介绍，伴随着数字经济的快速发展，也出现了算法滥用、平台垄断、数据泄露、侵害个人隐私、侵犯知识产权、网络犯罪等新问题，手机APP是这类问题的多发区域。“这需要从法律体系完善、市场监管、产业发展等方面制定系统的应对之策。”周清杰说，“首先，在完善《反垄断法》《个人信息保护法》等法律法规的基础上，关注新问题，不断优化制度供给；其次，针对数据滥采滥用、网络安全问题，强化市场监管，多措并举提高数字化发展治理能力，规范市场秩序。”

优化功能、予以整合

用户手机屏幕的过分拥挤，如何缓解？

专家建议，这个问题牵涉多方，需要全社会综合发力治理， 在APP开发前进行引导及必要的审核，使用中进行监管，违规就纳入黑名单或退出，同时鼓励相关APP进行整合。

“这意味着开发者不仅要优化功能，减少冗余，还要遵循用户行为习惯和市场规律，适时适度推出更新，而非盲目跟风，过度试错，增加用户负担。”周清杰认为，应建立健全APP开发审核制度，考量APP建设的必要性、实用性，避免重复建设、资源闲置，尤其要避免一个单位多个部门各自为政，打造多个功能分散的APP；应建立数据共享，打破业务壁垒，对不同业务APP予以整合；还应实行APP使用评价制度，适时清理下载量极少、用户评价很低的APP。比如，一家银行完全可以把几个功能定位不同的APP统一为一个；一些订票、交费类的APP可以与常用平台合作转化为小程序等。

去年12月，中央网络安全和信息化委员会印发《关于防治“指尖上的形式主义”的若干意见》，要求加强对政务移动互联网应用程序、政务公众账号和工作群组的标准化、规范化管理。在今年5月24日举办的第七届数字中国建设峰会数字政务分论坛上，中国通信标准化协会副理事长兼秘书长代晓慧发布的《政务移动互联网应用程序标准化研究报告》显示，《关于防治“指尖上的形式主义”的若干意见》发布以来，一些APP下架，为基层减轻了负担。但政务APP重复建设过多，集约化建设程度较低，APP内的签到、打卡、积分排名、拍照转发，过度追求留痕，过度采集个人信息，使用过程中的异常退出等问题仍然存在，需要通过标准化工作进一步推进该意见的落地实施。

手机用户抱怨APP越来越多，一方面是其占用内存，另一方面是担心个人信息泄露、滥用，因为很多APP都需要填报真实个人信息以完成注册。针对用户担忧的隐私安全问题，工业和信息化部也出台相关政策持续整治。工信部有关负责人介绍，今年一季度，工信部持续发力健全标准体系，发布《电信和互联网服务用户个人信息保护技术要求》国家标准，制定《电信和互联网应用个人信息管理体系要求》等11项行业标准，引导企业合规经营。加强问题整治，组织开展APP技术检测，有效净化服务环境。深化源头治理，督促应用商店严格上架审核，一季度在架APP抽检合格率同比提升20%；推动个推、极光、友盟等主流SDK开展隐私配置能力认证，指导华为、小米、OPPO、vivo等终端厂商在APP安装环节开展签名验证，提升终端安全保护能力。

“相信在各方共同努力下，APP冗余现象能有所缓解，还用户一个简洁清爽的手机屏幕。”周清杰说。