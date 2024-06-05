吃味精会导致秃头吗？

有说法认为“味精中的谷氨酸会结合锌离子，形成不被吸收的谷氨酸锌排出体外，因此味精吃多了会导致缺锌，从而导致脱发”。但其实味精主要成分是谷氨酸钠，在身体里会被分解为谷氨酸和钠离子，而谷氨酸是组成蛋白质的20种氨基酸之一，人体中本身就大量存在，因此正常食用味精不会对健康产生危害，更不会导致脱发。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)