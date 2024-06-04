我国以“对口帮扶”推动城市医疗资源下沉

新华社北京6月4日电（记者李恒、董瑞丰）在深入推进三级医院对口帮扶县级医院、医疗人才“组团式”支援帮扶等工作的基础上，根据县域医疗卫生服务体系现状、发展规划、县级医院学科发展需要等，采取“一对一”为主，“一对多”为辅的形式进行支援帮扶。

这是国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局近日联合印发的《关于进一步健全机制推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉的通知》提出的新部署，旨在深化城市医院支援县级医院工作，进一步解决城乡医疗资源不均衡的瓶颈问题。

根据通知，在组织城市医院支援社区卫生服务中心方面，以网格化布局的紧密型城市医疗集团和专科联盟为载体，安排城市二级及以上医院选派医务人员支援社区卫生服务中心。通过建立常态化联合门诊、联合病房、专家工作室等方式，促进人才、技术、服务可持续下沉共享，引导三级医院普通门诊患者选择基层首诊。支持城市二级及以上医院医师通过对口支援、多机构执业等形式，以社区卫生服务中心为平台开展签约服务。

在部署县级以上医院支援乡镇卫生院和村卫生室方面，通知提出以紧密型县域医共体建设为载体，组织城市二级医院和县级医院支援乡镇卫生院。结合乡镇卫生院医疗服务能力基础、地理方位和群众需求，加强乡镇卫生院全科医学科以及常见病、多发病相关特色科室建设，县级综合医院加强县域内乡镇卫生院全科医生以及相关人员培训，建立全科医生定期轮岗交流机制。

此外，通知还提出了开展县乡村巡回医疗，建立覆盖省、市、县、乡、村各级的远程医疗服务网络，推广“基层检查、上级诊断”的远程医疗服务模式等系列举措。