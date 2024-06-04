全国爱眼日：一文读懂糖尿病患者如何防范视网膜病变

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6月6日是第29个全国“爱眼日”。糖尿病视网膜病变是糖尿病患者常见的严重并发症之一，会对患者的视力和生活质量构成严重威胁。中国医学科学院北京协和医院眼科副教授张潇对糖尿病视网膜病变的发病机制、发展阶段、防治手段等进行了讲解。

糖尿病对眼健康的影响较大，糖尿病患者应定期到医院检查眼底，否则将延误治疗时机，可能导致出现严重并发症甚至致盲。张潇表示，糖尿病视网膜病变是糖尿病导致视网膜微血管损害所引起的眼底病变，是一种影响视力甚至致盲的慢性进行性疾病，平均每3例糖尿病患者中就有1例出现糖尿病视网膜病变。糖尿病病程越长、血糖控制越差，糖尿病视网膜病变机率越大。此外，伴有高血压、高血脂、肾脏病，加上不好的生活习惯如吸烟等，糖尿病视网膜病变机率也会越大。

针对糖尿病视网膜病变的发病机制，张潇介绍称，糖尿病患者的高血糖致全身各组织器官的微血管发生病变，其中包括视网膜微血管的周细胞发生坏死、内皮细胞变薄和血管内屏障功能受损，从而血管内的液体成分渗入组织中，导致视网膜病变。当受损严重时，发生较大面积毛细血管闭塞缺血，从而引起视网膜新生血管，新生血管易破裂出血，反复玻璃体积血、机化，最终导致视网膜脱离。

糖尿病视网膜病变有由轻到重的发展过程，可分为非增殖期及增殖期。患者早期可无明显症状，病变进一步发展，可出现视力下降、眼前漂浮物、视物变形、闪光感、视野缺损等症状。这导致不少患者错过早期治疗时机，就诊时已发展到增殖期，甚至发生视网膜脱离或者新生血管性青光眼，严重影响预后。

对于糖尿病视网膜病变的治疗，张潇表示患者应在确诊糖尿病后及时检查眼底，此后每年进行一次眼底筛查。一旦确诊糖尿病视网膜病变，应严格遵医嘱和根据病变严重程度定期复查眼底。及时有效的治疗可以延缓糖尿病视网膜病变的进展，改善黄斑水肿，治疗方法包括视网膜激光光凝、玻璃体腔注药和玻璃体切除术。除了针对眼睛治疗外，糖尿病最关键的还是控制好血糖、血压和血脂，在日常生活中保持良好的生活习惯。