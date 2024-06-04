全国爱眼日：眼底病、白内障、黄斑疾病怎么治？

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6月6日是第29个全国“爱眼日”。眼底病、白内障、黄斑疾病等眼科疾病防治是眼健康管理的重要内容。那么，眼底病、白内障、黄斑疾病在防治上有哪些要点？北京协和医院眼科主任于伟泓分享了相关科普知识。

眼底病是一类多病种的眼科疾病，病因复杂且危害很大，是导致失明的主要疾病。做到早期发现、及早治疗是应对该类疾病的关键。于伟泓表示，眼底病的定义比较广，比如常见的视网膜脱离、高度近视、黄斑病变、黄斑裂孔、年龄相关性的黄斑变性以及糖尿病视网膜病变、视网膜静脉阻塞等引起的眼底出血。眼底病通常表现为视物模糊、视力下降。对于黄斑疾病来说，视物变形是典型症状。有眼底病的患者如果发现有视物模糊、视力下降，尤其是出现视物变形的时候，通常应警惕黄斑病变的可能性，做到及早就医。

针对白内障的防治问题，于伟泓表示，白内障到了一定阶段，如果明显影响视力，是需要手术治疗的。目前常用的手术方式是超声乳化人工晶体的吸除联合人工晶体的植入。进行相关手术后通常不会复发，但是有一种情况被称为“后发障”，是指小部分病人晶体的后囊膜会出现混浊现象，此时，可前往正规的医疗机构寻求激光治疗，无需再次手术。

针对黄斑疾病相关问题，于伟泓表示，常见的黄斑疾病包括黄斑前膜、黄斑裂孔、年龄相关性的黄斑变性以及高度近视的黄斑病变等。确诊黄斑疾病最常见的手段为OCT检查以及眼底血管造影的检查。患有黄斑疾病的患者要避免眼睛在强光下被直接照射和在长时间在暗光下看手机等情况的发生。

关于预防眼底病的预防，于伟泓也给出了相关建议。她表示，糖尿病视网膜病变等疾病患者应听从专业医生的建议，每年到医院做一次定期的眼底检查。如果有黄斑疾病，建议患者定期做自我检查，留意自身是否存在视物变形或视物变形是否有加重情况。一旦出现病情的波动与发展，可及时前往医院就诊。