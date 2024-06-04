全国爱眼日：关注全生命周期眼健康 不同年龄段眼健康管理有侧重点

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6月6日是第29个全国“爱眼日”。当前，眼健康管理已不再局限于某一时期或某一类人群，而是以全生命周期的视角进行普遍的眼健康管理。那么，什么是全生命周期眼健康管理？该如何构建全生命周期的眼健康管理模式？南开大学视光科学研究院副院长、天津市眼科医院视光中心主任李丽华向广大网友分享了相关知识。

眼健康是身心健康的重要组成部分。过去许多人认为，自己没有视力问题就意味着眼睛是健康的。其实，这是是一个误区。李丽华表示，人们从出生起就应该有意识地防止先天性眼病的发生，包括斜视、弱视等筛查。在0-8岁的年龄段，最重要的是要减少近视发生的风险。8-18岁进入青少年时期，近视防控应当成为重点。18-40岁的年龄阶段，由于大量用眼以及视频终端显示设备的使用，可能会导致眼睛的功能问题出现，比如眼疲劳、干眼、屈光矫正不到位和近视等问题。当进入40岁以上的年龄阶段，就开始步入老视阶段，不仅可能需要配戴老花镜，还需要防止白内障、青光眼等眼病的发生。所以，人们从出生起一直到生命终点，眼健康的管理应当是全年龄阶段、全生命周期的。

每个阶段的眼健康主要问题有很大不同，管理也各有侧重。李丽华表示，为了构建全生命周期的眼健康管理模式，天津市眼科医院视光中心推出了近视管理的5M模式、老视管理的P3模式、视疲劳管理的A4模式，可适用于不同人群的全生命周期眼健康管理。