全国爱眼日：青光眼和高度近视相关？青少年近视如何防控？收好这份科普

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6月6日是第29个全国“爱眼日”。在我国，近视及青光眼人群人群庞大，有许多患者担心高度近视会导致青光眼。那么，青光眼与近视存在何种联系？青少年近视呈高发、低龄化趋势，该如何进行有效防控？针对这些问题，中华医学会眼科学分会名誉主任委员葛坚作出了解答。

提及青光眼，很多人的第一反应是“这是老年人才会得的病”。葛坚表示，不同年龄阶段的人群都可能患青光眼，刚刚出生的是新生儿青光眼/先天性青光眼，年龄大的有闭角型青光眼和开角型青光眼，还有外伤、全身病继发的青光眼。因此，青光眼是多种眼病共同作用的后果，主要分成原发性及继发性。一般来说，原发性发病率不是很高，但普通人群随着年龄增加，青光眼的发病率就越高，大概有2%的患病率。特别是原发性的闭角型青光眼，可以发生在45岁以上的人群，其中女性群体是闭角型青光眼的高发人群。此外，近视与青光眼有共同的发病机制，因此有近视、特别是高度近视的患者经常会发生开角型青光眼，远视则是跟闭角型青光眼密切相关的。因此，青光眼跟近视实际上有时候是互为因果的关系。

针对儿童青少年近视居高不下的现象，葛坚提出了以下几点防控建议：首先，近视防控要秉持客观、严谨、科学和专业的精神。所有的防控措施、手段、观点都应该基于严格的科学研究。其次，防控近视，需要多方努力。近视防控不单要从医生做起，家长、学校也应大力配合，一起行动共同呵护好孩子的眼睛。有研究表示，每天增加一个小时左右的户外活动时间，就可以使8-12岁青少年近视发生率下降约9%，因此，学校家长均应充分认识其重要性，并通力合作落实好相关防控措施。再次，对孩子电子屏幕使用时间进行严格限制，保持适度的远视储备。最后，为孩子创造良好的视觉环境，科学调节光线强弱。光线质量要求达到500-1,000Lux，避免因光线问题造成近视困扰。