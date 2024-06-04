全国爱眼日：儿童弱视怎么治？专家带你全面了解

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6月6日是第29个全国“爱眼日”。弱视是儿童时期常见的眼科疾病，对视功能危害大，如不及时治疗，不仅影响孩子的生活和学习，还可能造成一生的遗憾。那么，哪些孩子容易弱视？不同类型的弱视该如何进行治疗？中山大学中山眼科中心视觉康复与重建平台负责人李劲嵘为广大网友进行解答。

由于弱视与近视、远视等症状存在相似之处，因此，常常被家长忽视。李劲嵘表示，有三类儿童容易发生弱视。第一类是有先天的高度屈光不正，类似高度远视、高度近视、高度散光的儿童；第二类是发生了斜视的儿童；第三类就是有先天性疾病眼疾的儿童，例如先天性上睑下垂、先天性白内障、先天性眼底病等先天性疾病。弱视是首位影响儿童单眼跟双眼视功能的疾病，一旦错过了最佳的治疗期将会造成终身的单眼跟双眼视功能损害，给儿童成年后的学习生活工作带来极大的负担。

弱视的治疗要分类施策。李劲嵘认为，功能性弱视大部分是由于高度的屈光不正及斜视引起的，该类患者只要做到早期发现，经过规范的治疗，大部分是可以治愈的。而形觉剥夺性的弱视绝大部分要先通过手术治疗原发病变，比如先天性上睑下垂、先天性白内障等，在治疗原发病变后再对残余的视功能损害进行康复与矫正。经过规范的矫正，绝大多数患儿可以实现视力的提高。对于未能通过规范矫正实现视力提高的人群，可以通过低视力康复手段使其生活与学习质量得到提升。