又湿又热易患病 芒种适当多吃这5类食物

北京时间6月5日12时10分将迎来夏季的第三个节气芒种。芒种的到来，标志着仲夏时节正式开始。芒种时节，雨量增多，气温升高，空气潮湿，天气闷热，这样的环境下，人们可能会感觉疲劳倦怠、食欲不振，易被病邪侵扰。那么，进入芒种节气后，该如何调理身体，护理脾胃？可以适当多吃哪些食物？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·芒种篇）》为您进行解答。

芒种宜吃苦味食物

夏季心火当令，心火过旺会致肾气不足，出现心情烦躁、坐立不安等心火旺盛症状。中医认为，苦味食物可入心经，降心火，心火去则神自安。因此，苦味食物大都具有清热解暑、燥湿坚阴、促进消化、提神醒脑等功效，此时适当吃一些苦味食物，如苦瓜、莲子、生菜等，对人体大有裨益。但需注意，苦味过多会损伤肺气，所以饮食要适量，避免过犹不及。

芒种常吃益气健脾类食物

芒种节气，暑湿盛行，暑湿易困脾碍胃，导致肢体困重，倦怠嗜卧。可常吃益气健脾的食物，如芡实、山药、薏米等，同时注意调理胃气，以清淡、易消化、富含维生素的果蔬为主，如木瓜、西瓜、香瓜等。

芒种要吃养心安神类食物

酷暑往往让人心情烦躁，坐卧不安，久则伤及脾胃，可以食用一些百合、莲子、银耳等食物来清心安神，缓解情绪。

芒种多吃含钾类食物

芒种时节，天气炎热，出汗多，体液中的钾元素容易随汗液排出，此时若得不到及时补充，人体容易倦怠疲劳、精神不振。此时应摄入富含钾的食物，如香蕉、菠菜、苋菜、香菜、油菜等，来补足人体流失的营养元素。

此外，芒种时节还可适当吃些生姜。夏季气温高，人们易贪凉贪吃冰饮，可能导致腹泻，损伤脾胃，生姜可发散体表过盛的阳气，预防寒湿之气侵袭，也能温中散寒，化湿和中，减轻脾胃不适。

（本文由中国中医科学院学术处处长，中国中医科学院广安门医院主任医师姚魁武进行科学性把关。中国中医科学院广安门医院博士研究生仝彤；北京中医药大学本科生王泽祺对本文也有贡献）

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