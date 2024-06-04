全国“爱眼日”宣传教育周：如何延缓老花眼的发生？专家支招

今年6月2日至7日是全国“爱眼日”宣传教育周。如今，越来越多人成为“视觉初老族”，老花眼日趋年轻化，不再是老年群体的“专属”。

北京大学人民医院眼科主任医师王凯在接受采访时介绍，随着年龄增长，人的身体机能退化，无论近视还是不近视，都难逃老花眼。老花眼的学术名称是老视。老视是指随着年龄的增长，眼睛的调节能力下降，出现了近距离阅读模糊、疲劳、酸胀、多泪、畏光、干涩及伴生头痛等情况。

“老视并不是一种疾病，而是一种生理现象，一般会在40至45岁左右开始出现，但由于现代人长时间使用手机、电脑等电子设备，近距离阅读强度增加，不少人在40岁左右就出现了老视现象。”王凯提示，眼睛老花的度数会随着年龄增长而增加，因此一定要戴合适老花镜来矫正视力，避免增加眼睛负担，加重头痛、眉紧、视物模糊等视力疲劳症状。

如何延缓老花眼的发生？王凯建议，避免用眼疲劳，每看电脑或手机1小时，让眼睛休息10分钟，眺望远方；改善用眼环境，用眼时的照明强度要适宜，不要看字体过小、模糊不清的读物；充足饮水，饮食均衡，适当摄取富含维生素A、B族维生素的食物，如猪肝、豆制品、蛋类等；遵医嘱使用眼药水。